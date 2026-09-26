AI एजेंट्स की इंटरनेट एक्टिविटी पर Sam Altman का बयान, बोले- OpenAI पारदर्शिता के साथ कर रहा जांच

कंपनी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि यह पूरी गतिविधि AI मॉडल्स की ट्रेनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान हुई थी। OpenAI के अनुसार, एजेंट्स द्वारा की गई अधिकांश गतिविधियां केवल सामान्य शोध कार्यों, जैसे किसी सवाल का सटीक जवाब ढूंढने के लिए सार्वजनिक वेब कंटेंट तक पहुंचने से जुड़ी हुई थी। हालांकि जांच इस बात की हो रही है कि जहां AI एजेंट्स ने उन्हें दिए गए निर्देशों की सीमा पार करते हुए वेबसाइटों के साथ आगे बढ़कर इंटरैक्ट किया। कंपनी का यह भी दावा है कि अब तक पहचाने गए ज्यादातर मामलों का प्रभाव बेहद सीमित रहा है और इससे किसी ऑनलाइन सेवा या वेबसाइट को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है।