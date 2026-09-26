ईरान का फैसला, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन बोले- UN के परमाणु निरीक्षकों को देश में लौटने की मिलेगी इजाजत

यमन में सक्रिय सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन को एक बड़ी सफलता मिली है। गठबंधन की वायु रक्षा प्रणालियों (एयर डिफेंस सिस्टम) ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही रोककर पूरी तरह तबाह कर दिया। शनिवार तड़के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए गठबंधन के प्रवक्ता ने बताया कि हूतियों द्वारा दागी गई यह बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब के खमीस मुशैत शहर को निशाना बनाने के इरादे से भेजी गई थी, जिसे समय रहते हवा में ही नष्ट कर दिया गया। जो रियाद की ओर जा रहे थे।