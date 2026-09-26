इमरान की रिहाई के दांव में उलझी सरकार, प्रदर्शन टला पर इस्लामाबाद में सुरक्षा का बजट हुआ दोगुना, हर दिन करोड़ों का घाटा

सुरक्षा को चाक-चौबंद रखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब से 16,000 और सिंध से 2,000 अतिरिक्त जवानों की मांग की थी। सिंध पुलिस के जवान राजधानी पहुंचकर पुलिस लाइंस, फैसल मस्जिद और जी-13 मार्की जैसे ठिकानों पर डटे हुए हैं। उनके तीन वक्त के खाने पर प्रति जवान 600 रुपये का खर्च आ रहा है, जो केवल सिंध पुलिस के लिए रोजाना 12 लाख रुपये बनता है और दो हफ्तों में यह खर्च 1.68 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। वहीं, पंजाब पुलिस के दल का दैनिक खाने का अनुमानित बिल 96 लाख रुपये था। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 13 होटलों में 175 कमरे बुक किए गए हैं, जिनका एक हफ्ते का किराया ही करीब 52.8 लाख रुपये से अधिक है। जवानों के आने- जाने के लिए 70 कोस्टर और 30 डबल-कैबिन गाड़ियां किराए पर ली गई हैं, जिनका रोजाना का किराया 10.5 लाख और 3 लाख रुपये है।