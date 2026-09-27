पाकिस्तान पर UN में भारत का पलटवार, जयशंकर बोले- आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, कल आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने वाले एक देश ने इस सभा के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। आतंकवाद को सामान्य बताने और इसके नतीजों से बचने के लिए तर्क दिए गए। यह सब नहीं चलेगा। उन्होंने साफ कहा कि दोस्ती और सद्भावना आतंकवाद के साथ नहीं चल सकती।