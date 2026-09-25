25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

SIR 2026: दिल्ली के कॉलेजों-यूनिवर्सिटी में 29-30 सितंबर को विशेष वोटर कैंप, 18 से 25 साल के युवाओं का होगा रजिस्ट्रेशन

Delhi SIR 2026: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने निर्देश दिया है कि 'विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 29 और 30 सितंबर को सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में 18 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं का मतदाता सूची में पंजीकरण होगा।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Sep 25, 2026

New Voter Rules

वोटर लिस्ट। (फाइल फोटो- पत्रिका)

SIR 2026 Delhi Voter Enrollment Camp: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने 18-25 साल के युवा वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) 2026 के तहत 29 सितंबर और 30 सितंबर को दिल्ली के सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों में दो दिन के स्पेशल वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जाएंगे। CEO ऑफिस ने दिल्ली के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को इस बारे में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं।

कैंप सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे कैंप

आधिकारिक आदेश के अनुसार, ये स्पेशल कैंप दोनों दिन सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक चलेंगे। चुनाव से जुड़े कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए कैंप में नॉन-टीचिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। तैनात BLOs के पास वोटर लिस्ट की पर्याप्त कॉपियां, खाली फॉर्म-6 और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी अन्य सामग्री होगी ताकि छात्रों को फॉर्म भरने में कोई परेशानी न हो।

कॉलेज प्रिंसिपलों को छात्रों को प्रोत्साहित करने के निर्देश

CEO ऑफिस ने निर्देश दिया है कि संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों और डायरेक्टरों के साथ तालमेल बिठाया जाए। संस्थान के प्रमुख छात्रों के बीच कैंप के बारे में जानकारी फैलाएंगे और योग्य छात्रों को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा, सोशल मीडिया और कॉलेज के नोटिस बोर्ड के जरिए प्रचार करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के लिए फॉर्म ट्रांसफर किए जाएंगे

कैंप की प्रक्रिया को आसान और छात्रों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए दूसरे जिलों या विधानसभा क्षेत्रों के छात्रों द्वारा कॉलेज कैंप में जमा किए गए फॉर्म रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। ऐसे फॉर्म मिलने पर संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों को ट्रांसफर कर देंगे। कैंप में मिले सभी आवेदनों का सही रिकॉर्ड रखने और जिला स्तर पर कड़ी निगरानी करने के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

कॉलेज कैंप में अप्लाई कैसे करें?

  • सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस के वोटर कैंप में जाएं, जहां इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त नॉन-टीचिंग बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मौजूद होंगे।
  • BLO से नया वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (फॉर्म 6) लें। इसमें अपना नाम, जन्म तिथि, मौजूदा और स्थायी पता एवं संबंधित विधानसभा क्षेत्र जैसी जानकारी सही-सही भरें।
  • भरे हुए फॉर्म के साथ हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र (10वीं क्लास की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र) और निवास प्रमाण पत्र (बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड, या रेंट एग्रीमेंट) की खुद से अटेस्ट की हुई कॉपी लगाएं।
  • फॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद BLO से रेफरेंस या एकनॉलेजमेंट नंबर जरूर लें ताकि आप भविष्य में अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकें।

‘सीएम पर भी POCSO एक्ट लगाओ, नहीं तो कोर्ट में घसीटेंगे’, तेजस्वी यादव का बिहार पुलिस को अल्टीमेटम

ये भी पढ़ें
tejashwi yadav on viral video

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Sept 2026 09:09 pm

Published on:

25 Sept 2026 09:09 pm

Hindi News / National News / SIR 2026: दिल्ली के कॉलेजों-यूनिवर्सिटी में 29-30 सितंबर को विशेष वोटर कैंप, 18 से 25 साल के युवाओं का होगा रजिस्ट्रेशन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ज्ञानेश कुमार विवाद के बीच जगन मोहन रेड्डी की मांग, CEC-EC की नियुक्ति वाला कानून बदला जाए

SIR Controversy
राष्ट्रीय

भारत के विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, 3 महीने में आया 19.81 अरब डॉलर, तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा हासिल किया निवेश

FDI April-June 2026
राष्ट्रीय

Jamui Girl Case: जमुई पीड़िता की फोटो शेयर करने पर FIR, सीएमओ के स्टेनोग्राफर समेत कई पर केस

Samrat Chaudhary
राष्ट्रीय

Kolkata Crime: कोलकाता में बड़ी वारदात, बैंक लॉकर से डेढ़ करोड़ के गहने गायब, सास-बहू के नाम था लॉकर

Salt Lake Bank Locker Case
कोलकाता

Surat Crime: प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में बड़ा मोड़, 10 लाख की सुपारी देने वाला मुख्य आरोपी मुबारक पटेल का कोर्ट में सरेंडर

surat murder news
सूरत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.