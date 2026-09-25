SIR 2026: दिल्ली के कॉलेजों-यूनिवर्सिटी में 29-30 सितंबर को विशेष वोटर कैंप, 18 से 25 साल के युवाओं का होगा रजिस्ट्रेशन

SIR 2026 Delhi Voter Enrollment Camp: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने 18-25 साल के युवा वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) 2026 के तहत 29 सितंबर और 30 सितंबर को दिल्ली के सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों में दो दिन के स्पेशल वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जाएंगे। CEO ऑफिस ने दिल्ली के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को इस बारे में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं।