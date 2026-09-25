‘भाजपा चुनाव आयोग का पर्यायवाची हो गई है’ – TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने SIR विवाद पर दिया बड़ा बयान

सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से जब सवाल किया कि चुनाव आयोग के इस पूरे विवाद पर सिर्फ भाजपा के प्रवक्ताओं या नेताओं की ही प्रतिक्रिया आ रही है, जबकि ज्ञानेश कुमार की और से कोई जवाब नहीं आया है ऐसा क्यों। इसके जवाब में सिन्हा ने कहा कि मैं सालों से भाजपा नें रहा हूं, उनको अच्छे से जानता हूं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले वे ही लोग है। इसलिए भाजपा इस समय सबसे ज्यादा बौखलाई और घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग का पर्यायवाची हो गई है।