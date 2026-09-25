Surat Crime: प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में बड़ा मोड़, 10 लाख की सुपारी देने वाला मुख्य आरोपी मुबारक पटेल का कोर्ट में सरेंडर

वहीं दूसरी तरफ वेसू इलाके में मामूली कहासुनी और अभद्रता ने खूनी रूप ले लिया। एक इलेक्ट्रिक दुकान पर दुकान मालिक से हुए विवाद को शांत कराने बीच में आए युवक की उसके ही दोस्त ने चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने युवक के गले के बाएं हिस्से पर चाकू से वार किया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गंभीर रूप से घायल मुकुल को नई सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल आरोपी जितेंद्र को भी पुलिस की निगरानी में दूसरी एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।