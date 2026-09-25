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Kolkata Crime: कोलकाता में बड़ी वारदात, बैंक लॉकर से डेढ़ करोड़ के गहने गायब, सास-बहू के नाम था लॉकर

Salt Lake Bank Locker Case: सॉल्ट लेक स्थित बैंक में एक ज्वाइंट लॉकर से करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने के गहने रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। पीड़ित महिला की शिकायत पर बिधाननगर ईस्ट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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कोलकाता

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Rakesh Mishra

Sep 25, 2026

Salt Lake Bank Locker Case

पीड़ित महिला। फोटो- आईएएनएस

कोलकाता। सॉल्ट लेक में एक ज्वाइंट बैंक लॉकर से करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने के गहने गायब होने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ममता सिंघी ने इस संबंध में बिधाननगर ईस्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ममता सिंघी ने बताया कि लॉकर उनके और उनकी बहू के नाम पर था। उन्होंने आखिरी बार 18 दिसंबर को लॉकर खोला था और उस समय उनके सभी गहने उसमें मौजूद थे। इसके बाद 24 अगस्त को उनकी बहू लॉकर खोलने बैंक गई थी। लॉकर खुलने के बाद उसमें दोनों ज्वेलरी बॉक्स समेत कोई भी सामान नहीं मिला।

दर्ज कराई गई एफआईआर

बहू ने तुरंत फोन कर उन्हें इसकी जानकारी दी। इसके बाद ममता सिंघी बैंक पहुंचीं और उन्होंने भी लॉकर को खाली पाया। बैंक के मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने भी लॉकर खाली होने की स्थिति देखी। उन्होंने बताया कि लॉकर में कई वर्षों से इकट्ठा की गई उनकी ज्वेलरी रखी थी, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके परिवार के सदस्य भी बैंक पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने बैंक प्रबंधन के रवैये पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि परिवार के लोग करीब पांच घंटे तक बैंक में बैठे रहे, लेकिन बैंक की तरफ से उन्हें अपेक्षित मदद नहीं मिली।

सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग

ममता सिंघी ने कहा कि परिवार ने बैंक से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की थी, लेकिन बैंक की ओर से बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज सीधे पुलिस को दिया जाएगा और उन्हें नहीं दिखाया जा सकता। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई कि लॉकर तक पहुंच बैंक के माध्यम से ही संभव हुई होगी। उन्होंने कहा कि लॉकर की चाबी उनके पास है और उन्हें शक है कि डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया गया हो सकता है।

बैंक की सुरक्षा व्यवस्था से भरोसा उठा

घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर ममता सिंघी ने कहा कि पुलिस मामले में काम कर रही है। पुलिस बैंक में भी जा रही है और वहां पूछताछ कर रही है। बैंक की तरफ से अभी तक कोई विशेष मदद नहीं मिली है। घटना के बाद बैंक के हेड ऑफिस से आए कुछ अधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली थी। इसके अलावा बैंक की ओर से अब तक कोई अन्य कार्रवाई उनके संज्ञान में नहीं आई है। ममता सिंघी ने घटना के बाद बैंक लॉकर की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोग घर में गहने सुरक्षित नहीं रख पाने के कारण बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस घटना के बाद उनका बैंक की सुरक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके गहने वापस भी मिल जाते हैं, तब भी वह भविष्य में बैंक लॉकर में ज्वेलरी नहीं रखेंगी।

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Updated on:

25 Sept 2026 09:34 pm

Published on:

25 Sept 2026 09:34 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / Kolkata Crime: कोलकाता में बड़ी वारदात, बैंक लॉकर से डेढ़ करोड़ के गहने गायब, सास-बहू के नाम था लॉकर

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