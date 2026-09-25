Kolkata Crime: कोलकाता में बड़ी वारदात, बैंक लॉकर से डेढ़ करोड़ के गहने गायब, सास-बहू के नाम था लॉकर

घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर ममता सिंघी ने कहा कि पुलिस मामले में काम कर रही है। पुलिस बैंक में भी जा रही है और वहां पूछताछ कर रही है। बैंक की तरफ से अभी तक कोई विशेष मदद नहीं मिली है। घटना के बाद बैंक के हेड ऑफिस से आए कुछ अधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली थी। इसके अलावा बैंक की ओर से अब तक कोई अन्य कार्रवाई उनके संज्ञान में नहीं आई है। ममता सिंघी ने घटना के बाद बैंक लॉकर की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोग घर में गहने सुरक्षित नहीं रख पाने के कारण बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस घटना के बाद उनका बैंक की सुरक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके गहने वापस भी मिल जाते हैं, तब भी वह भविष्य में बैंक लॉकर में ज्वेलरी नहीं रखेंगी।