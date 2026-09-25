ज्ञानेश कुमार विवाद के बीच जगन मोहन रेड्डी की मांग, CEC-EC की नियुक्ति वाला कानून बदला जाए

जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि जिस कानून का उनकी पार्टी ने 2023 में समर्थन किया था, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। YSRCP ने कहा कि केंद्र सरकार को इस कानून में संशोधन लाकर CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI वाली समिति की व्यवस्था फिर से लागू करनी चाहिए। गौरतलब है कि 2023 के कानून के तहत CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई चल रही है।