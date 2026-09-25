भारत के विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, 3 महीने में आया 19.81 अरब डॉलर, तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा हासिल किया निवेश

FDI in India: भारत में विदेशी निवेश के मामले में अच्छी खबर सामने आई है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि अप्रैल से जून के बीच हुई है। इस अवधि के बीच देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 6 फीसदी बढ़कर 19.81 अरब डॉलर हो गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 18.62 अरब डॉलर था। यह जानकारी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के आंकड़ों में सामने आई है।