CEC को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए- इलेक्शन कमीशन विवाद पर बोले पी. चिदंबरम

बिहार में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस और RJD ने प्रदर्शन किया। पटना में कांग्रेस ने R-ब्लॉक से स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी SIR और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दों का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। हालात बिगड़ने पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए थे। कांग्रेस नेताओं ने CEC के इस्तीफे और उन्हें हटाने की मांग की। पार्टी ने वोटर लिस्ट और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए।