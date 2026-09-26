Vande Mataram: रायपुर सहित 25000 से ज्यादा जगहों पर एकसाथ गाया गया वंदे मातरम्

कार्यक्रम में माणिकलाल साहू ने कहा कि विद्या भारती के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में भी लगभग 1500 स्थानों पर 5 लाख लोगों ने इस आयोजन में सहभागिता की। इस मौके पर मां सरस्वती बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नीलेश अग्रवाल, भाजपा विधायक राजेश मूणत, राजीव लोचन महाराज, मयंक बैस, राघवेंद्र सिंह ठाकुर, अजय कुलश्रेष्ठ सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, आचार्यगण, विद्यालय परिवार के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।