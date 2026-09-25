25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

चुनावी मोड में छत्तीसगढ़ की पार्टियां, 27 महीने पहले बिछी 2028 की बिसात, अब प्रभारी बनाएंगे अपनी टीम

Chhattisgarh Political News: चुनाव में करीब 27 महीने का समय बाकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश संगठन की कमान नए प्रभारियों को सौंपकर संकेत दे दिया है कि अगला चुनाव अंतिम छह महीने की लड़ाई नहीं होगा..
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Sep 25, 2026

Chhattisgarh political news

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी और कांग्रेस ने सांसद सुखदेव भगत ( Photo - X @smritiirani @sukhdeobhagat )

Chhattisgarh News: राहुल जैन की रिपोर्ट. छत्तीसगढ़ में 2028 के विधानसभा चुनाव की जमीन अभी से तैयार होने लगी है। चुनाव में करीब 27 महीने का समय बाकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश संगठन की कमान नए प्रभारियों को सौंपकर संकेत दे दिया है कि अगला चुनाव अंतिम छह महीने की लड़ाई नहीं होगा। दोनों दलों के पास नए प्रभारियों को प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां समझने, अपनी टीम तैयार करने, संगठन को बूथ तक सक्रिय करने और मुद्दों को चुनावी नैरेटिव में बदलने के लिए लंबा समय है।

Chhattisgarh Political News: 2023 चुनाव में ऐसा रहा हार जीत का आंकड़ा

भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी को और कांग्रेस ने सांसद सुखदेव भगत को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। 2023 के चुनाव में भाजपा ने 54 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई थी। दोनों दलों के सामने अब अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखने और कमजोर सीटों पर पकड़ मजबूत करने की चुनौती है।

सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल : 27 महीने में कौन क्या बनाएगा?

2028 के चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई अभी सीटों की नहीं, नैरेटिव और संगठन की है। भाजपा के पास सरकार और संगठन की ताकत है, लेकिन उसे सरकार के खिलाफ बनने वाले स्थानीय असंतोष को संभालना होगा। कांग्रेस के पास विपक्ष की भूमिका और सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं, लेकिन उसे इन मुद्दों को वोट में बदलने के लिए संगठन को मजबूत करना होगा। नए प्रभारियों के लिए इसलिए शुरुआती 12-18 महीने बेहद महत्वपूर्ण होंगे। उन्हें सिर्फ दिल्ली और रायपुर के राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि 90 विधानसभा क्षेत्रों की अलग-अलग राजनीतिक जरूरतों को समझना होगा। वर्ष 2026 में ही दोनों दलों की गतिविधियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि 2028 का चुनाव आखिरी साल में अचानक तेज होने वाला अभियान नहीं होगा। जून में आई रिपोर्ट के अनुसार दोनों दल बूथ स्तर और विधानसभा क्षेत्रवार रणनीति पर काम शुरू कर चुके थे।

भाजपा : सत्ता बचाने के साथ 36 हारी सीटों पर नजर

भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाए रखने की होगी। 2023 में पार्टी ने 90 में से 54 सीटें जीती थीं, लेकिन 36 सीटों पर उसे हार मिली थी। पार्टी इन सीटों के साथ बूथवार प्रदर्शन की समीक्षा और कमजोर क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने पर पहले से काम कर रही है। नई प्रभारी स्मृति ईरानी के सामने प्रदेश संगठन की मौजूदा टीम, सरकार और अलग-अलग क्षेत्रों के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के बीच तालमेल बैठाने की चुनौती होगी। सेवा संकल्प अभियान के जरिए भाजपा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जनसेवा और लाभार्थियों तक पहुंच का अभियान चला रही है।

भाजपा के लिए चुनौती

  • सरकार के काम को संगठन के जरिए बूथ तक पहुंचाना
  • 2023 में हारी 36 सीटों पर वापसी की रणनीति
  • स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बनाए रखना
  • सरकार के खिलाफ बनने वाले स्थानीय असंतोष को समय रहते पकड़ना

भाजपा की ताकत

  • सत्ता और सरकारी योजनाओं का व्यापक नेटवर्क
  • 2023 में मिला स्पष्ट बहुमत
  • बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचा
  • केंद्र और राज्य की योजनाओं को एक साथ जनता तक ले जाने की क्षमता

कांग्रेस : संगठन खड़ा करना सबसे बड़ी परीक्षा

कांग्रेस के नए प्रभारी सुखदेव भगत के सामने स्थिति कुछ अलग है। पार्टी को 2023 की हार के बाद संगठन को फिर से सक्रिय करना है और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक जोड़ना है। हालांकि कांग्रेस ने इसी दिशा में संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं और मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण हुआ, जिसका उद्देश्य ब्लॉक से बूथ तक संगठन को मजबूत करना था।

कांग्रेस के लिए चुनौती

  • 2023 के बाद कमजोर हुए संगठन को फिर सक्रिय करना
  • जिला-ब्लॉक-बूथ स्तर पर नई टीम को प्रभावी बनाना
  • स्थानीय नेतृत्व के बीच समन्वय
  • सरकार के खिलाफ मुद्दों को लगातार जनआंदोलन में बदलना

कांग्रेस की ताकत

  • 2023 में 42.23 फीसदी वोट शेयर के साथ 35 सीटें
  • सरकार के खिलाफ स्थानीय मुद्दे उठाने का अवसर
  • संगठन सृजन के जरिए चुनाव से काफी पहले कैडर ट्रेनिंग का प्रयास
  • स्मार्ट मीटर और बदहाल सड़कों से जनता की नाराजगी को भुनाना

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2026 01:37 pm

Published on:

25 Sept 2026 01:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / चुनावी मोड में छत्तीसगढ़ की पार्टियां, 27 महीने पहले बिछी 2028 की बिसात, अब प्रभारी बनाएंगे अपनी टीम

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Land Use Rules: छत्तीसगढ़ में जमीन के खेल पर लगेगी लगाम! घर, खेत और कारोबार की जमीन के लिए नए नियमों का प्रस्ताव

Chhattisgarh Land Use Rules
रायपुर

CG Rain Alert: छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश का आंकड़ा पार, बस्तर समेत 3 जिलों में झमाझम वर्षा

CG Weather Update
रायपुर

Chhattisgarh News: स्मोकिंग और दूषित हवा से कमजोर हो रहे फेफड़े, कम उम्र में बढ़ रहा लंग्स कैंसर का खतरा, जानें स्वस्थ रखने के टिप्स

Chhattisgarh News
रायपुर

World Pharmacist Day: रायपुर में 2000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चलने का दावा, एक लाइसेंस पर कई दुकानें

World Pharmacist Day
रायपुर

स्कूल फीस के अलावा 1500 रुपए और! आत्मानंद स्कूलों पर उठे सवाल, DEO बोले- पर्सनल अकाउंट में पैसे लेना गलत

CG News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.