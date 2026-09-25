चुनावी मोड में छत्तीसगढ़ की पार्टियां, 27 महीने पहले बिछी 2028 की बिसात, अब प्रभारी बनाएंगे अपनी टीम

2028 के चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई अभी सीटों की नहीं, नैरेटिव और संगठन की है। भाजपा के पास सरकार और संगठन की ताकत है, लेकिन उसे सरकार के खिलाफ बनने वाले स्थानीय असंतोष को संभालना होगा। कांग्रेस के पास विपक्ष की भूमिका और सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं, लेकिन उसे इन मुद्दों को वोट में बदलने के लिए संगठन को मजबूत करना होगा। नए प्रभारियों के लिए इसलिए शुरुआती 12-18 महीने बेहद महत्वपूर्ण होंगे। उन्हें सिर्फ दिल्ली और रायपुर के राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि 90 विधानसभा क्षेत्रों की अलग-अलग राजनीतिक जरूरतों को समझना होगा। वर्ष 2026 में ही दोनों दलों की गतिविधियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि 2028 का चुनाव आखिरी साल में अचानक तेज होने वाला अभियान नहीं होगा। जून में आई रिपोर्ट के अनुसार दोनों दल बूथ स्तर और विधानसभा क्षेत्रवार रणनीति पर काम शुरू कर चुके थे।