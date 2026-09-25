Free Coaching: छत्तीसगढ़ के 80 विद्यार्थियों को निशुल्क मिलेगी NEET-JEE की कोचिंग, सरकारी स्कूलों में ही होगी तैयारी

जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो पढ़ाई में बेहतर होने के बावजूद आर्थिक स्थिति के कारण NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की महंगी कोचिंग नहीं ले पाते। निजी कोचिंग संस्थानों की फीस कई परिवारों के लिए बड़ी राशि होती है। ऐसे में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना तैयार की गई है। योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर ही विषयवार तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञ शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। विद्यार्थियों को परीक्षा के पाठ्यक्रम के साथ-साथ प्रश्नों के पैटर्न, समय प्रबंधन और परीक्षा की रणनीति से भी परिचित कराया जाएगा।