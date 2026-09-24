Ganesh Visarjan 2026: अगले बरस फिर आऊंगा, बस इस बार रायपुर को बचा लेना…’ AI के जरिए भगवान गणेश ने बताई विसर्जन की सच्ची राह

विसर्जन के दौरान शहर की सड़कों पर लगने वाले जाम को लेकर भी भगवान गणेश की ओर से रायपुरवासियों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है। संदेश में जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, शारदा चौक और आश्रम तिराहा जैसे प्रमुख इलाकों में यातायात प्रभावित होने की स्थिति का जिक्र किया गया है।पाती में कहा गया है कि विसर्जन जुलूस की वजह से किसी मरीज या एंबुलेंस के लिए रास्ता बाधित नहीं होना चाहिए। गणेश समितियों से निर्धारित समयसीमा में झांकी और चल समारोह पूरा करने तथा पुलिस और यातायात व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है।