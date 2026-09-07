छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए साय सरकार की बड़ी पहल! NEET-JEE से UPSC तक फ्री कोचिंग, 9 हजार पदों पर भर्ती

सरकार की इन पहलों में एक ओर जहां युवाओं के लिए सरकारी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कौशल प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के जरिए उन्हें निजी क्षेत्र और उद्यमिता के लिए भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का फोकस युवाओं को केवल रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि कौशल और अवसरों के जरिए आत्मनिर्भर बनाने पर है। युवा सशक्तीकरण को ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के लक्ष्य से जोड़ते हुए रोजगार, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में योजनाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।