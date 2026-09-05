रायपुर में Dry Day पर भी बेची गई शराब! सरकार के आदेश का किया उल्लंघन, BAR में लगा ताला

Dry Day Violation: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुष्क दिवस के बावजूद बार से चोरी-छिपे शराब बेचने का मामला सामने आया है। मौदहापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बार संचालक को पकड़ा। उसके पास से अंग्रेजी शराब की एक बोतल और 2300 रुपये नकद बरामद किए गए। वहीं, बार के सुरक्षा गार्ड की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस ने गार्ड के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू की है। मामले में बार संचालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही बार का लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित है।