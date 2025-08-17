नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की…, देर रात तक श्रद्धालुओं का रहा रेला, जगह-जगह लगाया गया भंडारा

जन्माष्टमी पर्व पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए गौरी शंकर मंदिर के पास करीब चार जगहों पर भंडारा लगाया गया है। इस तरह राम निवासी टाकीज चौक के पास, नगर निगम परिसर व रेलवे स्टेशन के पास भी भंडारा गया गया है। साथ ही अन्य जगहों पर भी भंडारा चल रहा है। यह भंडरा सुबह से शुरू होता है और देर रात तक चलता है।