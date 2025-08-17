रायपुर में जन्माष्टमी धूम! जवाहर नगर राधाकृष्ण मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, देखें Video

Krishna Janmashtami 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जन्माष्टमी पर्व पर धार्मिक उत्साह चरम पर रहा। जवाहर नगर स्थित राधाकृष्ण मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन और झांकियों का आयोजन किया गया। रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के साथ ही शंख, घंटी और जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालु कान्हा के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए देर रात तक कतारों में खड़े रहे।

Video By- Trilochan Manikpuri