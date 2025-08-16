रायपुर के 250 साल पुरानी इस हवेली में आज भी होते हैं बाल स्वरूप श्रीकृष्ण के दर्शन, जानें इतिहास…

गोकुल चंद्रमा हवेली मंदिर की प्रभारी मीना पंड्या के अनुसार, इस प्राचीन हवेली का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही आकर्षक भी है। यहां भक्तों को सुबह मंगला आरती से लेकर शाम के शयन दर्शन तक भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और सभी को विशेष रूप से पान बीड़ा का प्रसाद दिया जाता है। इस प्रसाद को पाने की प्रतीक्षा भक्तों के लिए आस्था का हिस्सा बन चुकी है, और पान बीड़ा ग्रहण किए बिना कोई भी हवेली से बाहर नहीं निकलता।