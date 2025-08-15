CG News: संस्कारधानी में 5 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला शुरू, श्रद्धालुओं का रहेगा समागम

मेला में भीड़ को देखते हुए शहर में पांच जगहों पर पार्किंग स्थल बनाया गया है। इसमें चक्रधरनगर की ओर से आने वाले वाहनें मिनी स्टेडियम में पार्क होगी। वहीं केवड़ाबाड़ी की ओर से आने वाली वाहनें रामलीलाल मैदान में पार्क होगी, कोतरारोड मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए नटवर स्कूल मैदान को पार्किंग बनाया गया है। इसके अलावा सारंगढ़-चंद्रपुर की ओर से आने वाली वाहनों के लिए पुराना सारंगढ़ बस स्टैंड में पार्किग होगी तथा शहर के आमजनों के हवानों को पार्किंग के लिए गांधी गंज को चयनित किया गया है। जिसमें सभी वाहनों को पार्क कर लोग पैदल मेला स्थल का भ्रमण करेंगे।