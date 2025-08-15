Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायगढ़

CG News: संस्कारधानी में 5 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला शुरू, श्रद्धालुओं का रहेगा समागम

CG News: आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस मेले में रायगढ़ जिला के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ व सरहदी प्रांत ओडिशा व एमपी से भी लोग पहुंचते हैं।

रायगढ़

Laxmi Vishwakarma

Aug 15, 2025

5 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला शुरू (Photo source- Patrika)
5 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला शुरू (Photo source- Patrika)

CG News: गुुरुवार से शाम स शहर में पांच दिवसीय श्री कृष्णजन्माष्टमी मेला का शुभारंभ हो गया है। इससे शाम होते ही शहरवासी स्वचलित झांकियों को देखने घरों से निकल पडे़, जिसके चलते देर रात तक सड़को पर भीड़ का माहौल रहा। कला एवं संस्कारधानी की नगरी रायगढ़ इन दिनों भक्ति की रंग में रग गया है।

CG News: सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे

भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर शहर में करीब आधा दर्जन स्थानों पर भंडारा के लिए स्टाल लगाया गया है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस मेले में रायगढ़ जिला के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ व सरहदी प्रांत ओडिशा व एमपी से भी लोग पहुंचते हैं, जिससे इन श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके लिए अलग-अलग स्थानों पर भंडारा का स्टाल लगाया गया है, जो 15 से 17 अगस्त तक चलेगा।

ये भी पढ़ें

Raipur News: लगातार तीन दिनों की छुट्टी, आंबेडकर अस्पताल ओपीडी में जन्माष्टमी के दिन दो घंटे इलाज
रायपुर
Raipur News: लगातार तीन दिनों की छुट्टी, आंबेडकर अस्पताल ओपीडी में जन्माष्टमी के दिन दो घंटे इलाज

यहां श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे और मेले का आनंद उठाएंगे। हर स्टाल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही वालंटियर की भी तैनाती किए जाएंगे, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पडे़।

डायवर्टेड मार्ग से चलेंगे वाहन

14 से 18 अगस्त तक यातायात व्यवस्था को सुदृढ बनान के लिए कई मागों को वनवे घोषित किया गया है। इसमें रेलवे स्टेशन से चक्रधरनगर की ओर वाले वाली यातायात पाइंट नंबर-8, सुभाष चौक होते हुए पाइंट नंबर 9, गद्दी चौक से डायवर्ट होकर चांदनी चौक व सर्किट हाउस के रास्ते चक्रधरनगर की ओर जा सकते हैं। इसी तरह चक्रधरनगर से रेलवे स्टेशन आने के लिए यातायात पाइंट नंबर 4, शहीद चौक से सारंगढ़ चौक से मालधक्का रोड होते हुए पाइंट नंबर 6 रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। इस मार्ग से चार पहिया व दो पहिया वाहनों के लिए अनुमति दी गई है।

पांच दिनों तक चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस

मेला में भीड़ को देखते हुए पुलिस द्वारा पूरी तैयारी की गई है। गुरुवार शाम से ही शहर के चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मेला में पुलिस अधिकारी समेत करीब ३०० पुलिस बल की तैनाती की है, जो लोगों को व्यवस्थित तरीके से आवागमन कराएगी। लगातार पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए गस्त करेंगे।

इन स्थानों पर है पार्किंग

मेला में भीड़ को देखते हुए शहर में पांच जगहों पर पार्किंग स्थल बनाया गया है। इसमें चक्रधरनगर की ओर से आने वाले वाहनें मिनी स्टेडियम में पार्क होगी। वहीं केवड़ाबाड़ी की ओर से आने वाली वाहनें रामलीलाल मैदान में पार्क होगी, कोतरारोड मार्ग से आने वाली वाहनों के लिए नटवर स्कूल मैदान को पार्किंग बनाया गया है। इसके अलावा सारंगढ़-चंद्रपुर की ओर से आने वाली वाहनों के लिए पुराना सारंगढ़ बस स्टैंड में पार्किग होगी तथा शहर के आमजनों के हवानों को पार्किंग के लिए गांधी गंज को चयनित किया गया है। जिसमें सभी वाहनों को पार्क कर लोग पैदल मेला स्थल का भ्रमण करेंगे।

यहां लगे बेेरिकेट्स

CG News: जन्माष्टमी मेला में भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा शहर के छह स्थानों को दोपहिया व चार पहिया वाहनों के लिए प्रतिबंधित बेरिकेट्स लगाया गया है। जिसमे शहर के गद्दी चौक, सुभाष चौक, कोष्टापारा तिराहा, सिल्वर पैलेस तिराहा, सारंगढ़ चौक, ओवहर ब्रिज (गोगा राईसमिल) चौक शािमल हैं।

आकाश मरकाम, एएसपी, रायगढ़: मेला को लेकर रुट डायवर्ट के साथ भीड़-भाड़ वाले जगहों व मंदिर के समीप में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसकी मानिटरिंग भी लगातार की जा रही है, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की समस्या न हो।

ये भी पढ़ें

16 अगस्त को मनाया जाएगा जन्माष्टमी महोत्सव, शिव के बाद कृष्ण की भक्ति में डूबेगा पूरा शहर
रायपुर
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2025 02:28 pm

Published on:

15 Aug 2025 02:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG News: संस्कारधानी में 5 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला शुरू, श्रद्धालुओं का रहेगा समागम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.