7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायगढ़

Tamnar Incident: कांग्रेस के दो विधायक एसपी से मिले, बोले- साक्ष्यों के आधार पर हो कार्रवाई, सातवां आरोपी गिरफ्तार

Tamnar Incident: तमनार कांड को लेकर पूर्व मंत्री उमेश पटेल व क्षेत्रीय विधायक विद्यावती सिदार ने एसपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मांग रखी कि कार्रवाई साक्ष्यों पर आधारित हो और किसी भी निर्दोष को अनावश्यक रूप से प्रताडि़त न किया जाए।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Jan 07, 2026

सातवां आरोपी गिरफ्तार (photo source- Patrika)

सातवां आरोपी गिरफ्तार (photo source- Patrika)

Tamnar Incident: तमनार कांड को लेकर पूर्व मंत्री उमेश पटेल व क्षेत्रीय विधायक विद्यावती सिदार ने एसपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मांग रखी कि कार्रवाई साक्ष्यों पर आधारित हो और किसी भी निर्दोष को अनावश्यक रूप से प्रताडि़त न किया जाए। बताया जा रहा कि प्रतिनिधि मंडल को एसपी ने दिव्यांग पटेल ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि बिना ठोस साक्ष्य के किसी पर भी कार्रवाई नहीं होगी। हर एफआईआर की गहन छानबीन होगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे। उन्हीं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

उल्लखेनीय है कि जनसुनवाई के विरोध के दौरान हुई हिंसक झड़प को लेकर पुलिस ने अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। वहीं आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज कर दी है। 27 दिसंबर को धरना-प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़े और हिंसक झड़प में महिला आरक्षक के साथ अभद्रता हुई। इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी और ग्रामीणों पर दर्ज एफआईआर को लेकर क्षेत्र में असंतोष भी देखा जा रहा है। इसको लेकर प्रतिनिधि मंडल एसपी के पास पहुंचा था।

पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कही ये बात

पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने बातचीत में कहा कि तमनार में जो बड़ी घटना हुई है उसमें कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्तिगत रंजिश के चलते लोगों को फंसाने की कोशिशें होती हैं, इसे रोका जाना चाहिए। उमेश पटेल ने यह भी कहा कि यदि समय रहते प्रशासन और सत्ता पक्ष के जिम्मेदार लोग ग्रामीणों से संवाद बनाए रखते, तो हालात को बिगडऩे से रोका जा सकता था।

लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार ने कहा कि घटना के समय ग्रामीणों के बीच कुछ बाहरी और असामाजिक तत्वों की मौजूदगी की बात सामने आई है। पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच जरूरी है, ताकि वास्तविक दोषियों तक पहुंचा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन में शामिल महिलाओं और ग्रामीणों को सामूहिक रूप से आरोपी मानना न्यायसंगत नहीं होगा।

सातवां आरोपी भी गिरफ्तार

तमनार कांड में महिला पुलिस कर्मी के साथ हुए अभद्रता में पुलिस ने सातवां आरोपी को भी पकड़ लिया है। उक्त आरोपी की पहचान कन्हैया राठिया के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी पुलिस से बचने के लिए ओडिशा फरार हो गया था। पुलिस ने बीते सोमवार-मंगलवार की रात ओडिशा से उसे पकड़ा। इससे पहले पुलिस ने छह आरोपियों को किश्तों में पकड़ा था। पहले मामले में दो आरोपी पकड़ाए। इसके बाद तीन व इसके बाद मामले का मुख्य आरोपी पकड़ाया। उक्त मुख्य आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 04:58 pm

Published on:

07 Jan 2026 04:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Tamnar Incident: कांग्रेस के दो विधायक एसपी से मिले, बोले- साक्ष्यों के आधार पर हो कार्रवाई, सातवां आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Fraud Case: प्रधान पाठक से 20 लाख की ठगी, परिचित ने लोन के नाम पर दिया धोखा

प्रधान पाठक से 20 लाख की ठगी (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: छत्तीसगढ़ के युवक ने गांव से शहर तक पहुंचाई ऑर्गेनिक तेल की खुशबू, किसान से उद्यमी बने सत्याराम साहू ने बदली जिंदगी

CG News: छत्तीसगढ़ के युवक ने गांव से शहर तक पहुंचाई ऑर्गेनिक तेल की खुशबू, किसान से उद्यमी बने सत्याराम साहू ने बदली जिंदगी
Patrika Special News

आज 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन

आज 10 हजार से अधिक बिजली बिल बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन(photo-patrika)
रायगढ़

पत्नी के ऊपर डाला खौलता पानी…. इस बात पर आगबबूला हुआ पति, पुलिस ने किया गिरफ्तार

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
रायगढ़

CG News: पारिवारिक विवाद ने लिया खतरनाक मोड़, भाई ने अपने ही बहन-जीजा की कर दी पिटाई, FIR दर्ज

बहन-जीजा की कर दी पिटाई (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.