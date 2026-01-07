Tamnar Incident: कांग्रेस के दो विधायक एसपी से मिले, बोले- साक्ष्यों के आधार पर हो कार्रवाई, सातवां आरोपी गिरफ्तार

तमनार कांड में महिला पुलिस कर्मी के साथ हुए अभद्रता में पुलिस ने सातवां आरोपी को भी पकड़ लिया है। उक्त आरोपी की पहचान कन्हैया राठिया के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी पुलिस से बचने के लिए ओडिशा फरार हो गया था। पुलिस ने बीते सोमवार-मंगलवार की रात ओडिशा से उसे पकड़ा। इससे पहले पुलिस ने छह आरोपियों को किश्तों में पकड़ा था। पहले मामले में दो आरोपी पकड़ाए। इसके बाद तीन व इसके बाद मामले का मुख्य आरोपी पकड़ाया। उक्त मुख्य आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला था।