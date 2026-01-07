Tamnar Incident: कांग्रेस के दो विधायक एसपी से मिले, बोले- साक्ष्यों के आधार पर हो कार्रवाई, सातवां आरोपी गिरफ्तार

सातवां आरोपी गिरफ्तार (photo source- Patrika)
Tamnar Incident: तमनार कांड को लेकर पूर्व मंत्री उमेश पटेल व क्षेत्रीय विधायक विद्यावती सिदार ने एसपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मांग रखी कि कार्रवाई साक्ष्यों पर आधारित हो और किसी भी निर्दोष को अनावश्यक रूप से प्रताडि़त न किया जाए। बताया जा रहा कि प्रतिनिधि मंडल को एसपी ने दिव्यांग पटेल ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि बिना ठोस साक्ष्य के किसी पर भी कार्रवाई नहीं होगी। हर एफआईआर की गहन छानबीन होगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे। उन्हीं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
उल्लखेनीय है कि जनसुनवाई के विरोध के दौरान हुई हिंसक झड़प को लेकर पुलिस ने अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। वहीं आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज कर दी है। 27 दिसंबर को धरना-प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़े और हिंसक झड़प में महिला आरक्षक के साथ अभद्रता हुई। इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी और ग्रामीणों पर दर्ज एफआईआर को लेकर क्षेत्र में असंतोष भी देखा जा रहा है। इसको लेकर प्रतिनिधि मंडल एसपी के पास पहुंचा था।
पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने बातचीत में कहा कि तमनार में जो बड़ी घटना हुई है उसमें कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्तिगत रंजिश के चलते लोगों को फंसाने की कोशिशें होती हैं, इसे रोका जाना चाहिए। उमेश पटेल ने यह भी कहा कि यदि समय रहते प्रशासन और सत्ता पक्ष के जिम्मेदार लोग ग्रामीणों से संवाद बनाए रखते, तो हालात को बिगडऩे से रोका जा सकता था।
लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार ने कहा कि घटना के समय ग्रामीणों के बीच कुछ बाहरी और असामाजिक तत्वों की मौजूदगी की बात सामने आई है। पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच जरूरी है, ताकि वास्तविक दोषियों तक पहुंचा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन में शामिल महिलाओं और ग्रामीणों को सामूहिक रूप से आरोपी मानना न्यायसंगत नहीं होगा।
तमनार कांड में महिला पुलिस कर्मी के साथ हुए अभद्रता में पुलिस ने सातवां आरोपी को भी पकड़ लिया है। उक्त आरोपी की पहचान कन्हैया राठिया के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी पुलिस से बचने के लिए ओडिशा फरार हो गया था। पुलिस ने बीते सोमवार-मंगलवार की रात ओडिशा से उसे पकड़ा। इससे पहले पुलिस ने छह आरोपियों को किश्तों में पकड़ा था। पहले मामले में दो आरोपी पकड़ाए। इसके बाद तीन व इसके बाद मामले का मुख्य आरोपी पकड़ाया। उक्त मुख्य आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला था।
