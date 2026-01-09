SIR: 19 हजार मतदाताओं को भेजा गया नोटिस, इस वजह से लिया गया ये बड़ा फैसला… देखें आंकड़े

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य 4 नवंबर से शुरू हुआ है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं से प्रात आवेदन व दस्तावेजों का परीक्षण के बाद दस्तावेज के आधार पर अलग-अलग वर्ग में रखा गया। जिन मतदाताओं का दस्तावेज व पूरी जानकारी मिली उन मतदाओं की सूची पिछले दिनों प्रकाशित की गई है और ऐसे मतदाता जिनका सत्यापन नहीं हो पाया या फिर दस्तावेजों में कमी मिली ऐसे मतदाताओं को सी कैटेगरी में रखकर संबंधितों को नोटिस जारी कर एक बार फिर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए मौका दिया गया है।