रायगढ़

SIR: 19 हजार मतदाताओं को भेजा गया नोटिस, इस वजह से लिया गया ये बड़ा फैसला… देखें आंकड़े

SIR: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत पिछले दिनों मतदाता सूची का प्रकाशन करने के साथ ही साथ जिले के 19 हजार मतदाताओं को सी कैटेगरी में रखकर संबंधितों को नोटिस भेजा गया है।

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Jan 09, 2026

SIR Update: सोर्स- पत्रिका न्यूज

SIR: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत पिछले दिनों मतदाता सूची का प्रकाशन करने के साथ ही साथ जिले के 19 हजार मतदाताओं को सी कैटेगरी में रखकर संबंधितों को नोटिस भेजा गया है। जारी नोटिस में पेशी की तिथि देते हुए संबंधित मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। इसके बाद भी जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थ मतदाताओं के नाम सूची से कट जाएंगे और फिर 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का नाम प्रकाशन किया जाएगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य 4 नवंबर से शुरू हुआ है। इस प्रक्रिया में मतदाताओं से प्रात आवेदन व दस्तावेजों का परीक्षण के बाद दस्तावेज के आधार पर अलग-अलग वर्ग में रखा गया। जिन मतदाताओं का दस्तावेज व पूरी जानकारी मिली उन मतदाओं की सूची पिछले दिनों प्रकाशित की गई है और ऐसे मतदाता जिनका सत्यापन नहीं हो पाया या फिर दस्तावेजों में कमी मिली ऐसे मतदाताओं को सी कैटेगरी में रखकर संबंधितों को नोटिस जारी कर एक बार फिर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए मौका दिया गया है।

जिले के तीनों विधानसभा में ऐसे 19 हजार मतदाता हैं जिनको दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी कर पेशी की तिथि दी गई है। इसके सत्यापन के लिए अलग-अलग काऊंटर बनाया गया है जिसमें सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

80 हजार के मतदाताओं के फार्म ही नहीं मिले

गौरतलब हो कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत रायगढ़ जिले की चार विधानसभा सीटों में मतदाताओं का पुनरीक्षण किया गया। इस दौरान लैलूंगा, रायगढ़, खरसिया और धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में कुल 80,988 मतदाता ऐसे पाए गए जिनके फॉर्म एकत्र नहीं हो सके। इसके पीछे प्रमुख कारण मतदाता की मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण, अनुपस्थिति अथवा पहले से अन्यत्र नाम दर्ज होना रहा।

प्रतिदिन हर अधिकारी कर रहे 100 की सुनवाई

तीनों विधानसभा में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में 36 अधिकारियों को तैनात किया गया है। इनमें से हर अधिकारी प्रतिदिन ऐसे 100 मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन कर सुनवाई कर रहे हैं।

विधानसभा-वार नोटिस के आंकड़े

रायगढ़ - 10,373
लैलूंगा - 4,022
धरमजयगढ़ - 2,578
खरसिया - 2,368

Published on:

09 Jan 2026 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / SIR: 19 हजार मतदाताओं को भेजा गया नोटिस, इस वजह से लिया गया ये बड़ा फैसला… देखें आंकड़े

