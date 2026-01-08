Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा! प्लांट कर्मचारी समेत 3 युवकों की मौत, लोगों में मचा हड़कंप

Road Accident: रास्ते में वे एक डंपर को ओवरटेक कर आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने से अचानक एक वाहन आ गया, जिससे उनकी बाइक डंपर की चपेट में आ गई। डंपर के पहियों के नीचे दबने से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों युवक औरंगाबाद के रहने वाले थे और किसी प्लांट में काम करते थे। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पूंजीपथरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।