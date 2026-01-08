Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा! प्लांट कर्मचारी समेत 3 युवकों की मौत, लोगों में मचा हड़कंप

प्लांट कर्मचारी समेत 3 की गई जान (photo source- Patrika)
Road Accident: रायगढ़ जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई। तीनों अलग-अलग फैक्ट्री में काम करते थे। हादसों की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक, पहली घटना पुसौर थाना इलाके में हुई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले 27 साल के अखिलेश सिंह पुसौर ब्लॉक की एक फैक्ट्री में काम करते थे।
गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे वह एक दोस्त के साथ बाइक पर चंद्रपुर से रायगढ़ जा रहा था। बड़े भंडार के पास वह अचानक बाइक से गिर गया। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसके सिर और शरीर को कुचल दिया। अखिलेश की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ बाइक चला रहा युवक सुरक्षित है। हादसे के बाद भीड़ जमा हो गई और पुसौर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने शव की जांच रिपोर्ट तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी घटना पुंजिपथरा थाना क्षेत्र में हुई। हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे गेरवानी रोड पर नलवा प्लांट से पहले हुआ। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों युवक बाइक पर गेरवानी से पुंजिपथरा जा रहे थे।
Road Accident: रास्ते में वे एक डंपर को ओवरटेक कर आगे बढ़ रहे थे। तभी सामने से अचानक एक वाहन आ गया, जिससे उनकी बाइक डंपर की चपेट में आ गई। डंपर के पहियों के नीचे दबने से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों युवक औरंगाबाद के रहने वाले थे और किसी प्लांट में काम करते थे। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पूंजीपथरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।
