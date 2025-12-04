रूस के राष्ट्रपति पुतिन बख्तरबंद कार Aurus Senat के साथ पहुंच रहे हैं भारत, जानें इसकी खासियत?

Aurus Senat limousine: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) दो दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति पुतिन भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए रूस से एक भारी भरकम बख्तरबंद लग्ज़री लिमोज़ीन ऑरस सीनेट कार (Aurus Senat limousine) भी भारत लाई जा रही है। आइए जानते हैं कि यह कार पुतिन के अलावा किस देश के राष्ट्रपति या प्रमुख की सुरक्षा में शामिल है। इस कार से जुड़ी बातें विस्तार से जानते हैं।