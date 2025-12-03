‘पूप सूटकेस’ से फूड लैब तक: जानें विदेश दौरे पर कैसी होती है पुतिन की सुरक्षा

पुतिन की सबसे चौंकाने वाली सुरक्षा प्रथा उनका ‘पूप सूटकेस’ है। विदेश यात्रा के दौरान उनके बॉडीगार्ड्स उनका मल एकत्रित करते हैं, उसे विशेष बैग में सील करते हैं और एक ब्रिफकेस में रूस वापस ले जाते हैं। इसका कारण? विदेशी जासूस उनके मल का विश्लेषण कर स्वास्थ्य संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल कर सकते हैं। 2022 में पेरिस मैच और द इंडिपेंडेंट ने इसे पहली बार रिपोर्ट किया था। फ्रांस (2017), सऊदी अरब (2019) और हेलसिंस्की समिट (अमेरिका) जैसी यात्राओं में यह देखा गया। पूर्व बीबीसी पत्रकार फरीदा रुस्तामोवा के अनुसार, पुतिन हमेशा निजी बाथरूम या पोर्टेबल टॉयलेट ही इस्तेमाल करते हैं। यह प्रथा उनके राष्ट्रपति बनने की शुरुआत से चली आ रही है। कोल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश एजेंट्स सोवियत सैनिकों के टॉयलेट पेपर की जांच करते थे – उसी ऐतिहासिक जोखिम से यह प्रोटोकॉल प्रेरित है।