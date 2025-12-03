3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘पूप सूटकेस’ से फूड लैब तक: जानें विदेश दौरे पर कैसी होती है पुतिन की सुरक्षा

Security of Russian President Vladimir Putin: पुतिन का भोजन रूसी शेफ्स तैयार करते हैं, जो मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त और हथियार चलाने में माहिर होते हैं। क्रेमलिन में ही सामग्री की सघन जांच होती है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 03, 2025

Vladimir Putin

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Photo-IANS)

Security of Russian President Vladimir Putin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विदेश यात्राओं को किसी किले जैसी सुरक्षा घेरे में लपेटा जाता है। जहर, जासूसी और हमलों के खतरे से बचने के लिए रूस की खुफिया एजेंसी एफएसओ (फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस) हर कदम पर सतर्क रहती है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुतिन के ‘शौच संग्रह सूटकेस’ से लेकर मोबाइल फूड लैब तक, उनकी सुरक्षा के ये अनोखे तरीके दुनिया को हैरान कर देते हैं। ये प्रोटोकॉल सोवियत काल से चले आ रहे हैं, जब स्टालिन ने माओ त्से-तुंग के मल का विश्लेषण करवाया था।

‘पूप सूटकेस’: शौच का ‘रिटर्न टू रूस’ प्रोटोकॉल

पुतिन की सबसे चौंकाने वाली सुरक्षा प्रथा उनका ‘पूप सूटकेस’ है। विदेश यात्रा के दौरान उनके बॉडीगार्ड्स उनका मल एकत्रित करते हैं, उसे विशेष बैग में सील करते हैं और एक ब्रिफकेस में रूस वापस ले जाते हैं। इसका कारण? विदेशी जासूस उनके मल का विश्लेषण कर स्वास्थ्य संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल कर सकते हैं। 2022 में पेरिस मैच और द इंडिपेंडेंट ने इसे पहली बार रिपोर्ट किया था। फ्रांस (2017), सऊदी अरब (2019) और हेलसिंस्की समिट (अमेरिका) जैसी यात्राओं में यह देखा गया। पूर्व बीबीसी पत्रकार फरीदा रुस्तामोवा के अनुसार, पुतिन हमेशा निजी बाथरूम या पोर्टेबल टॉयलेट ही इस्तेमाल करते हैं। यह प्रथा उनके राष्ट्रपति बनने की शुरुआत से चली आ रही है। कोल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश एजेंट्स सोवियत सैनिकों के टॉयलेट पेपर की जांच करते थे – उसी ऐतिहासिक जोखिम से यह प्रोटोकॉल प्रेरित है।

फूड टेस्टिंग: जहर से बचाव के लिए मोबाइल लैब

पुतिन का भोजन रूसी शेफ्स तैयार करते हैं, जो मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त और हथियार चलाने में माहिर होते हैं। क्रेमलिन में ही सामग्री की सघन जांच होती है। विदेश में एक एडवांस टीम होटलों का निरीक्षण कर स्थानीय खाना हटाती है और रूसी सामान लगाती है। बॉडीगार्ड्स भोजन को पहले ‘टेस्ट’ करते हैं। पुतिन को बैंगन का ऐपेटाइजर, ओलिवियर सलाद, जंगली जानवरों का लिवर और गुलाब की कुल्फी या अदरक की चाय पसंद है। वे फास्ट फूड, रात का मीट और शराब से परहेज करते हैं। राष्ट्रपति प्रशासन में रोजाना विशेष सफाई होती है। एक मोबाइल लैब उनके साथ चलती है, जो भोजन और आसपास के वातावरण में जहर की तुरंत जांच करती है।

आर्मर्ड व्हीकल्स: ‘फ्लाइंग प्लूटो’ से बुलेटप्रूफ कार तक

पुतिन का विमान इल्यूशिन IL-96-300PU, जिसे ‘फ्लाइंग प्लूटो’ कहा जाता है, मिसाइल प्रोटेक्शन, न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑथराइजेशन सिस्टम, मेडिकल सेंटर, जिम और बार से लैस है। दो बैकअप प्लेन और फाइटर जेट्स साथ उड़ते हैं। जमीन पर उनकी कार ऑरस सेनाट है – बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-रेसिस्टेंट, इमरजेंसी ऑक्सीजन, फायर सप्रेशन सिस्टम और 249 किमी/घंटा स्पीड पर भी चलने वाली। आपातकाल में गार्ड्स मानव ढाल बन जाते हैं।

बॉडीगार्ड्स: एलीट ‘साइलेंट प्रोटेक्टर्स’

एफएसओ की प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस (एसबीपी) के गार्ड्स 35 साल से कम उम्र के, 180 सेमी से लंबे, फिट और बहुभाषी होते हैं। वे पुतिन की हेल्थ, रूटीन या मूवमेंट्स का खुलासा नहीं कर सकते। 100 सदस्यीय टीम में स्नाइपर्स, ड्रोन ऑपरेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यूनिट्स शामिल हैं। यात्रा से दो हफ्ते पहले पूरी टीम क्वारंटीन में रहती है। 2025 में किम जोंग उन को करीब न आने देने का वाकया इसी टीम का था। कई गार्ड्स मार्शल आर्ट्स चैंपियन हैं।

होटल और अन्य प्रोटोकॉल: क्लोज्ड इकोसिस्टम

होटलों में रूसी टीम स्थानीय सामान हटाती है, अलग लिफ्ट अलॉट होती है। पुतिन मोबाइल फोन से परहेज करते हैं, कभी स्पेशल ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक इवेंट्स में हैंडहेल्ड एंटी-ड्रोन इंटरसेप्टर्स साथ होते हैं।
ये सुरक्षा उपाय 1996 में बनी एफएसओ की विरासत हैं, जो केजीबी से निकली है। पुतिन की ‘क्लोज्ड लाइफस्टाइल’ जासूसी, हेल्थ प्राइवेसी और शासन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पूर्व गार्ड्स अक्सर सीनियर पोस्ट पर पहुंचते हैं, जो गहरे विश्वास को दर्शाता है। वैश्विक तनावों के बीच ये प्रोटोकॉल पुतिन को ‘अनटचेबल’ बनाते हैं।

ये भी पढ़ें

भारत दौरे से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन ने दिया ऐसा बयान, हिल गई दुनिया
समाचार
Putin strong warning to Europe

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Dec 2025 10:53 pm

Hindi News / National News / ‘पूप सूटकेस’ से फूड लैब तक: जानें विदेश दौरे पर कैसी होती है पुतिन की सुरक्षा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.