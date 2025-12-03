भारत दौरे से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन ने दिया ऐसा बयान, हिल गई दुनिया

रूसी राष्ट्रपति ने दो टूक शब्दों में कहा कि यूक्रेन को ऐसे हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम उसे समुद्र से काटकर अलग कर देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रूस, यूक्रेन के ठिकानों पर हमले तेज कर सकता है और उसकी मदद करने वाले देशों को भी सबक सिखाएगा। बता दें कि यूक्रेन के सुरक्षा अधिकारी ने शनिवार को बताया था कि नौसेना ने दो रूसी तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला किया है। जानकारों का मानना है कि शांति प्रयासों के बीच यूक्रेन के हमले और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन का बयान डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों पर पानी फेर सकता है।