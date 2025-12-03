Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

भारत दौरे से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन ने दिया ऐसा बयान, हिल गई दुनिया

Russia Europe war warning: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही यूक्रेन के ठिकानों पर हमले तेज करने की बात भी कही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 03, 2025

Putin strong warning to Europe

भारत दौरे से पहले रूस के राष्ट्रपति ने यूरोप को कड़ी चेतावनी दी है। (PC: perplexity.ai)

Vladimir Putin Warning: भारत दौरे से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने ऐसा बयान दिया है, जिससे पूरी दुनिया सकते में आ गई है। पुतिन का कहना है कि रूस, यूरोप के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर वे जंग चाहते हैं, तो हम तैयार हैं। बता दें कि अमेरिका के प्रयासों के चलते रूस और यूक्रेन शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में पुतिन के इस बयान ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है।

पुतिन की चेतावनी - बहुत बुरे होंगे हाल

व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हम यूरोप के साथ युद्ध नहीं चाहते लेकिन, अगर यूरोप अचानक जंग शुरू करना चाहता है, तो हम पूरी तरह तैयार हैं और इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर युद्ध होता है, तो हालात ऐसे बन जाएंगे कि बीच-बचाव करने वाला कोई नहीं होगा।

यूरोपीय देशों पर लगाया ये आरोप

पुतिन ने यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया कि वह यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूरोपियन ताकतों ने यूक्रेन पर शांति बातचीत से खुद को बाहर रखा है और रूस से संपर्क तोड़ लिया है। वह युद्ध के पक्ष में दिखाई देते हैं। पुतिन ने यूक्रेन द्वारा काला सागर (Black Sea) में रूसी तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी।

यूक्रेन समर्थक देशों को चेतावनी

रूसी राष्ट्रपति ने दो टूक शब्दों में कहा कि यूक्रेन को ऐसे हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम उसे समुद्र से काटकर अलग कर देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रूस, यूक्रेन के ठिकानों पर हमले तेज कर सकता है और उसकी मदद करने वाले देशों को भी सबक सिखाएगा। बता दें कि यूक्रेन के सुरक्षा अधिकारी ने शनिवार को बताया था कि नौसेना ने दो रूसी तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला किया है। जानकारों का मानना है कि शांति प्रयासों के बीच यूक्रेन के हमले और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन का बयान डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों पर पानी फेर सकता है।

भारत आ रहे हैं पुतिन

रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। वह 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। लंबे समय बाद पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस स्क्वाड्रन को लेकर कोई डील साइन हो सकती है। भारत इस रूसी डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है।

ये भी पढ़ें

क्या दिल्ली के प्रदूषण से होगा पुतिन का स्वागत, जहरीली हवा क्यों नहीं चर्चा का मुद्दा
राष्ट्रीय
Putin India Visit 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Dec 2025 08:58 am

Hindi News / News Bulletin / भारत दौरे से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन ने दिया ऐसा बयान, हिल गई दुनिया

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़. कई बार हादसे भी जिंदगी जीने के मायने बदल देते हैं। ऐसा कुछ हुआ हनुमानगढ़ निवासी रमन झूंथरा के साथ। करीब डेढ़ दशक पहले एक हादसे ने रमन के छोटे भाई राहुल की जिंदगी छीन ली।

हनुमानगढ़ में कृत्रिम अंग तैयार करते रमन झूंथरा।
हनुमानगढ़

SIR का प्रेशर! MP में एक और BLO को आया हार्ट अटैक, 3 सड़क हादसे में घायल

SIR work pressure BLO Heart Attack Accidents Damoh MP News
दमोह

कफ सिरप से मौत पर 700 दवा कंपनियों का ऑडिट, गाइडलाइन लागू, संसद में उठा सवाल

MP News cough syrup death case
भोपाल

मध्यप्रदेश आ रहे राजस्थान के 1000 पुलिसकर्मी, ये है वजह

MP News Rajasthan Police in MP (1)
भोपाल

जोधपुर में थानाधिकारी-कांस्टेबल के निलंबन से पुलिसकर्मियों का आक्रोश, स्टेट्स पर लिखा- हमारा हमीर, हमारा जमीर सही

Jodhpur News Policemen angry
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.