इटारसी

2500 करोड़ की 130 किमी रेल लाइन का काम शुरू, 4 टनल सहित 361 पुल-पुलिया बनेंगे

MP News: 2500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 267 किमी लंबी तीसरी रेल लाइन का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसके लिए एक अर्थ बेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें चार टनल और 361 पुल-पुलियों का निर्माण शामिल होगा।

2 min read
Google source verification

इटारसी

image

Akash Dewani

Dec 29, 2025

Itarsi-Amla third railway line construction earth base prepared mp news

Itarsi-Amla third railway line construction earth base prepared

Railway Line Construction: भोपाल-इटारसी के बाद अब इटारसी-आमला के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आमला से इटारसी के बीच 130 किमी क्षेत्र में तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए मिट्टी का बेस तैयार किया जा रहा है। जिसके बाद आगे काम होगा। (MP News)

40 गांवों से ली गई 16 हेक्टेयर जमीन

नर्मदापुरम और बैतूल जिले में जमीन अधिग्रहण में हुई देरी की वजह से इटारसी-आमला (Itarsi-Amla third railway line) सेक्शन में निर्माण कार्य देरी से शुरू हुआ। तीसरी रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए बैतूल जिले के 3 तहसीलों के 40 गांवों में रहने वाले 290 किसानों की 16.036 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। तीसरी रेलवे लाइन का काम पूरा होने के बाद रेल यातायात ओर बेहतर होने की उम्मीद है। खास बात यह भी है कि इस रेल रूट पर घाट सेक्शन होने की वजह से भी यातायात में परेशानी आती है। तीसरी लाइन बनने के बाद राहत मिलने की उम्मीद है।

चार स्थानों पर बनेंगे टनल

तीसरी लाइन के लिए मरामझिरी-धाराखौह घाट सेक्शन में चार स्थानों पर कुल 1.40 किमी लंबी सुरंग बनाई जाएगी। इटारसी से नागपुर के बीच 267 किलोमीटर की लंबाई में तीसरी लाइन बिछाई जाना है। जिसके बीच 27 रेलवे स्टेशन आएंगे। साथ ही 361 पुल-पुलियाओं का निर्माण भी किया जाएगा।

प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 2525 करोड़ से अधिक

भोपाल से इटारसी तक तीसरी लाइन बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। रेलवे द्वारा इटारसी से नागपुर के बीच तीसरी लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पर 2525.73 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वर्तमान में जो रेलवे लाइन मौजूद है, उसके समानांतर ही तीसरी लाइन बिछाने के लिए मिट्टी का बेस बनाया जा रहा है।

इसलिए जरूरी तीसरी लाइन

वर्तमान में रेलवे के पास नागपुर-इटारसी सेक्शन में केवल दो लाइन हैं। इन लाइनों से यात्री और और गुड्स ट्रेनों का संचालन किया जाता है। यात्री गाड़ियों को निकालने के लिए अक्सर गुड्स ट्रेनों को घंटों तक कहीं भी रोक दिया जाता है। इन्हीं समस्याओं के चलतेतीसरी लाइन बिछाई जा रही है. ताकि यात्री ट्रेनों के लिए गुड्स ट्रेनों को न रोकना पड़े और वे भी सही समय पर पहुंच सके। (MP News)

बेहतर होगा रेल यातायात…

रेल यातायात को बेहतर बनाने के लिए निर्माण कार्य हो रहे हैं। भोपाल-इटारसी के में तीसरी लाइन के बाद इटारसी से नागपुर के बीच भी तीसरी रेल लाइन का काम कराया जा रहा है। - नवल अग्रवाल, पीआरओ रेल मंडल भोपाल

खबर शेयर करें:

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / 2500 करोड़ की 130 किमी रेल लाइन का काम शुरू, 4 टनल सहित 361 पुल-पुलिया बनेंगे

