इलाके में तनाव: MP में डॉ.आंबेडकर का अपमान, बदमाशों ने तोड़ी मूर्ति

babasahab ambedkar statue vandalized in bina (फोटो- Patrika.com)
Babasahab Ambedkar insulted:बीना के मालथौन ब्लॉक अंतर्गत मड़ैया माफी गांव में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किए जाने की घटना सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अनुयायी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गांव के सार्वजनिक स्थल पर स्थापित डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा को रात के समय क्षतिग्रस्त (statue vandalized) किया गया। रविवार सुबह जब ग्रामीणों ने मूर्ति को टूटी हुई अवस्था में देखा तो पूरे गांव के लोग मौके पर पहुंच गई और घटना को समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया। (mp news)
डॉ. अंबेडकर के अनुयायियों ने बताया कि यह घटना पिछले दो महीनों में तीसरी बार हुई है, जब बाबा साहेब की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया है। इससे पहले बांदरी क्षेत्र में भी इसी तरह की घटना सामने आ चुकी है। लगातार हो रही इन घटनाओं से समाज में गहरा रोष और चिंता का माहौल है।
ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि डॉ. अंबेडकर सभी वर्गों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उनकी मूर्ति के साथ की गई इस तरह की हरकत सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है। लोगों ने प्रशासन से आरोपियों की जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने और मूर्ति को फिर से स्थापना की मांग की।
सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने लोगों को शांत कराया और मामले की गंभीरता से जांच करने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने कहा कि घटना में शामिल दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा जांच प्रारंभ कर दी गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों सहित अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। (mp news)
