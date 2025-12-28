इलाके में तनाव: MP में डॉ.आंबेडकर का अपमान, बदमाशों ने तोड़ी मूर्ति

सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने लोगों को शांत कराया और मामले की गंभीरता से जांच करने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने कहा कि घटना में शामिल दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा जांच प्रारंभ कर दी गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों सहित अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। (mp news)