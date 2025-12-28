जहां सीता मां ने लव-कुश को दिया जन्म, वहां ‘चिकनी चमेली..’ गाने पर नाचीं डांसर्स, देखें वीडियो

मान्यता है कि माता सीता ने यहीं पर लव और कुश को जन्म दिया था। जानकी माता का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। करीला की खोज लगभग 120 साल पहले दीपनाखेड़ा के महंत ने की थी। उन्हें एक सपना आया जिसमें देवी जानकी ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि वह पहाड़ी पर हैं। इस सपने के बाद, महंत ने दीपनखेड़ा के लोगों के साथ जाकर मंदिर की खोज की, जंगल साफ किया और एक रास्ता बनाया। यहां पर रंगपंचमी के दिन से नृत्यांगनाएं यहां हाजरो की संख्‍या में राई नृत्य करती है। (MP Viral News)