गृहमंत्री Amit Shah के आने से पहले बनाई ‘करोड़ों’ की रोड, 3 दिन में ही उखड़ी

newly constructed road crumbles after 3 days of amit shah visit (फोटो- डेमो पिक image from freepik)
Amit Shah Visit: ग्वालियर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के लिए 3.50 करोड़ों रुपए खर्च कर जिस सड़क को विशेष तौर पर बनाया गया था, उसकी गुणवत्ता की पोल सिर्फ तीन दिन में ही खुल गई। सूर्य नमस्कार चौराहे से आकाशवाणी चौराहे तक बनाई गई डामर की यह सड़क इतनी घटिया बनी थी कि उसकी गिट्टी उखड़कर डामर से अलग हो गई।
शनिवार को जब इस घटिया निर्माण के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में अफसर और ठेकेदार का अमला मौके पर दौड़ा और किसी भी तरह की जवाबदेही तय किए बिना ही सड़क का काम दोबारा शुरू करा दिया गया। (MP News)
यह वही सड़क है जिस पर से केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला गुजरा था, जिसे वीआईपी रोड का दर्जा दिया गया था। इसके बावजूद, यह सड़क तीन दिन भी नहीं टिक पाई, जो निर्माण एजेंसी और उस पर निगरानी रखने वाले तंत्र दोनों की घोर लापरवाही को उजागर करती है।
अधिकारियों के अनुसार, लेफ्ट साइड की रोड पर अभी सिर्फ पहला 'टेक कोट' (डीबीएम) ही डाला गया था और 'बीसी' (बिटुमिनस कंक्रीट) का कार्य बाकी था। इस मामले में नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय का कहना है कि अभी सड़क का कार्य जारी है और तापमान में बदलाव के कारण डामर उखड़ गया है।
सूर्य नमस्कार चौराहे से आकाशवाणी चौराहे तक सड़क निर्माण का यह ठेका जिसकी लागत 3.50 करोड़ रुपए है, सैपर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। इस ठेके में डीडी नगर, कुशवाह मार्केट, पिंटो पार्क रोड और हुरावली रोड भी शामिल हैं।
एक महत्वपूर्ण वीआईपी मार्ग पर इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद, निर्माण की ऐसी घटिया गुणवत्ता सामने आना भ्रष्टाचार और लापरवाही की ओर गंभीर इशारा करता है। शहरवासियों का कहना है कि अगर मंत्री के काफिले के लिए बनी सड़क का यह हाल है, तो आम सड़कों की गुणवत्ता क्या होगी. इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग