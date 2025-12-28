गृहमंत्री Amit Shah के आने से पहले बनाई ‘करोड़ों’ की रोड, 3 दिन में ही उखड़ी

Amit Shah Visit: ग्वालियर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के लिए 3.50 करोड़ों रुपए खर्च कर जिस सड़क को विशेष तौर पर बनाया गया था, उसकी गुणवत्ता की पोल सिर्फ तीन दिन में ही खुल गई। सूर्य नमस्कार चौराहे से आकाशवाणी चौराहे तक बनाई गई डामर की यह सड़क इतनी घटिया बनी थी कि उसकी गिट्टी उखड़कर डामर से अलग हो गई।