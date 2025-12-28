28 दिसंबर 2025,

रविवार

भोपाल

ठंड की मार! 30 दिसंबर से बनेगा पश्चिमी विक्षोभ, नए साल में फिर बढ़ेगी ठिठुरन

Western Disturbance: अभी सर्दी से राहत की उम्मीद न करें। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहले हल्की गर्माहट, फिर नए साल की शुरुआत में तापमान में तेज गिरावट संभव।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Dec 28, 2025

western disturbance mp cold weather northerly winds snowfall

Western Disturbance approaching from December 30 (फोटो- Patrika.com)

MP Cold Weather: पहाड़ों पर बर्फबारी (Snowfall) के बाद आ रही उत्तरी हवा ने एक बार फिर भोपाल की फिजा को सर्द बना दिया है। दिन और रात में तेज सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार की रात सीजन की सबसे सर्द रात रही और लगभग ढाई डिग्री लुढ़ककर तापमान 4.6 डिग्री पर पहुंच गया। इस माह यह दूसरा मौका है जब तापमान 5 डिग्री के नीचे आया है। इसके पहले 16 दिसंबर को भी 4.8 डिग्री पर तापमान पहुंचा था। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है।

शुरुआत से दिखा की जमकर पड़ेगी सर्दी

इस बार शुरुआत से ही शहर का तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। इसके कारण लगातार सर्दी का दौर बरकरार है। दिसंबर में इस तरह की स्थिति पहली बार बनी है, जब लगातार 27 दिन तापमान सामान्य से कम रहे है। सर्द हवा के कारण न्यूनतम तापमान में ढाई डिग्री की गिरावट आई है।

शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 23.5 और न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.1 डिग्री कम था, ऐसे में शहर में फिर शीत लहर की स्थिति रही। हवा का रूख उत्तरी बना हुआ है।

अभी ट्रेंड इसी तरह रहेगा

मौसम विज्ञानी वीएस यादव का कहना है कि अभी दो दिनों तक मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है, तापमान में भी मामूली उत्तार चढ़ाव रहेगा और सर्दी का असर रहेगा। दो दिनों बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. क्योकि 30 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) आ रहा है। इसके कारण हवा का रूख थोड़ा परिवर्तित होगा। इसके गुजरने के बाद 2-3 जनवरी से फिर तापमान गिर सकते हैं।

कड़ाके की सर्दी में क्लास, ठिठुरते हुए स्कूल पहुंच रहे बच्चे

शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले बच्चों को कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ी। शनिवार को ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे। शहर के आठ सौ से अधिक सरकारी स्कूलों में जहां कक्षाएं लगाई गई तो वहीं सीबीएसई स्कूलों में परीक्षा का आयोजन हुआ। शीतकालीन अवकाश 31 दिसम्बर से शुरू होंगे। ये 4 जनवरी तक रहेंगे। शहर का पारा पांच डिग्री से नीचे आ गया। सर्द हवाओं के कहर से लोग जहां घर से निकलने से बचे वहीं नौनिहाल स्कूल पहुंचे। सुबह वस स्टॉप पर अभिभावक बच्चों के साथ नजर आए। सांदीपनी स्कूल के प्राचार्य केडी श्रीवास्तव के मुताबिक ठंड के कारण उपिस्थति कम थी। यह हाल कई स्कूलों में बने।

सीबीएसई में छोटी कक्षाओं की छुट्टी, बड़ी की परीक्षा

राजधानी के सीबीएसई स्कूलों में छोटी कक्षाओं की छुट्टी है। ऐसे में इनमें बच्चों की संख्या कम रही। यहां 27 दिसम्बर से एग्जाम शुरू हुए है। यह कक्षा नौवी से बारहवीं के बच्चों के थे। वहीँ, सीबीएसई स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टी होने के कारण अधिकांश स्कूल वैन नहीं पहुंची। नवीन नगर निवासी अंकुश ने बताया भाई को साथ लेकर जाना पड़ा। फिरदौस ने बताया सर्दी में खासी परेशानी हुई। परीक्षा के कारण स्कूल भेजना मजबूरी था। (MP Cold Weather)

दिए गए निर्देश

स्कूलों में बच्चों को सर्दी से बचाने निर्देश हुए हैं। ठंडी हवाओं को कक्षा में रोकने शिक्षकों उपाय करना है। 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश रहेंगे।- नरेन्द्र अहिरवार जिला शिक्षा अधिकारी

28 Dec 2025 06:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ठंड की मार! 30 दिसंबर से बनेगा पश्चिमी विक्षोभ, नए साल में फिर बढ़ेगी ठिठुरन

