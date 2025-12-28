ठंड की मार! 30 दिसंबर से बनेगा पश्चिमी विक्षोभ, नए साल में फिर बढ़ेगी ठिठुरन

शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले बच्चों को कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ी। शनिवार को ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे। शहर के आठ सौ से अधिक सरकारी स्कूलों में जहां कक्षाएं लगाई गई तो वहीं सीबीएसई स्कूलों में परीक्षा का आयोजन हुआ। शीतकालीन अवकाश 31 दिसम्बर से शुरू होंगे। ये 4 जनवरी तक रहेंगे। शहर का पारा पांच डिग्री से नीचे आ गया। सर्द हवाओं के कहर से लोग जहां घर से निकलने से बचे वहीं नौनिहाल स्कूल पहुंचे। सुबह वस स्टॉप पर अभिभावक बच्चों के साथ नजर आए। सांदीपनी स्कूल के प्राचार्य केडी श्रीवास्तव के मुताबिक ठंड के कारण उपिस्थति कम थी। यह हाल कई स्कूलों में बने।