MP के इस शहर का होगा विस्तार, 17 गांव होंगे शामिल, 30 मीटर तक सड़कें होंगी चौड़ी

City Expansion Plan: शहर विस्तार की योजना
City Expansion Plan: शहर विस्तार की योजना आठ साल से फाइलों में बंद थी। आरएमएस चौराहे से जनता टॉकीज तक मास्टर प्लान की सड़क का चौड़ीकरण करने के साथ प्लान पर काम शुरू किया गया था। इसके अलावा पुरानी इटारसी में बस स्टैंड बनाया गया। नपा और प्रशासन ने यदि 156 पेज के मास्टर प्लान में शामिल सभी सड़कों को निर्धारित मापदंड के अनुसार बनाया तो सड़कों की चौड़ाई 12 से 24 मीटर तक चौड़ी (Road widening) हो जाएंगी। हालांकि अब तक मास्टर प्लान पर 20 फीसदी काम भी नहीं हुआ है।
इटारसी के मास्टर प्लान को नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ने 19 अक्टूबर 2016 को मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1) के तहत अनुमोदित किया था। इसके बाद 28 अक्टूबर 2016 को मप्र राजपत्र में सूचना का प्रकाशन किया गया। बावजूद इसके अब तक स्वीकृत मास्टर प्लान पर धीमी गति से काम चल रहा है। (MP News)
योजना पर काम हुआ तो अनाज बाजार और सब्जी मंडी व फल बाजार कृषि उपज मंडी के सामने होंगे। खास बात यह भी है कि कृषि उपज मंडी परिसर में बाजार बनकर तैयार है। इमारती लकड़ी का व्यापार खेड़ा क्षेत्र में होगा। अग्रेषण अभिकरण व ऑटो पार्ट्स यातायात नगर में होंगे। इंडियन ऑयल डिपो शहर के बाहर होगा। थोक बाजार और भवन निर्माण सामग्री का व्यापार निवेश इकाई खेड़ा में होगा।
प्रस्तावित योजना के मुताबिक स्टेशन से गांधी ग्राउंड तक 22 मीटर, विश्वनाथ टॉकीज से सूरजगंज 12 मीटर, महात्मा गांधी मार्ग जयस्तंभ 15 मीटर, रितुराज टॉकीज से नाला मोहल्ला 18 मीटर, ब्रिज से स्टेशन के आगे तक 24 मीटर, रेलवे स्टेशन से राज टॉकीज के पीछे का मार्ग 12 मीटर चौड़ा होगा। फिलहाल इन सभी सड़कों की चौड़ाई लगभग आधी है। जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनती है।
खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया से लगे तालाब की सूरत बदलने वाली है। यह काम अमृत योजना के तहत हो रहा है। जिस पर 1.5 करोड़ खर्च हो रहे हैं। खेडा वार्ड क्रमांक 09 में विकसित व सौंदर्याकरण किए जा रहे तालाब से इस क्षेत्र में एक नया पिकनिक स्पॉट तैयार होगा। प्रोजेक्ट इंचार्ज मयंक अरोरा ने बताया कि खेड़ा तालाब का अमृत योजना के तहत सौंदर्गीकरण किया जा रहा है। खेड़ा पर अमृत 2.0 योजना से 1.5 करोड़ रुपए से विकसित किया जा रहा है। तालाब औद्योगिक क्षेत्र के पास में है। यहां पुराने तालाब को खोदकर इसका गहरीकरण किया गया, अब सीमेंटेड वॉल बनाई जा रही है। साथ ही चारों और पाथवे बनेगा और बेंच लगेंगी। आकर्षक स्ट्रीट लाइट भी होंगी। इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित हो रहा है।
नगरपालिका के शहर विस्तार की योजना के मुताबिक शहर से जुड़े 17 गांव शहर में शामिल होने हैं। जिनका कुल निवेश क्षेत्र 11 हजार 999 हैक्टेयर है। जानकारी के मुताबिक नगरपालिका शहरी सीमा क्षेत्र से लगे रैसलपुर, सोनासांवरी, धोखेड़ा, सनखेड़ा, सोमलवाड़ा, घाटली, जुझारपुर, गॉचीतरोंदा, पथरोटा, भट्टी, धुरपन, भीलाखेड़ी बैगनिया, बोरतलाई, देहरी, मेहरागांव को शहर में शामिल करना है। (mp news)
