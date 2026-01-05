MP के इस शहर का होगा विस्तार, 17 गांव होंगे शामिल, 30 मीटर तक सड़कें होंगी चौड़ी

खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया से लगे तालाब की सूरत बदलने वाली है। यह काम अमृत योजना के तहत हो रहा है। जिस पर 1.5 करोड़ खर्च हो रहे हैं। खेडा वार्ड क्रमांक 09 में विकसित व सौंदर्याकरण किए जा रहे तालाब से इस क्षेत्र में एक नया पिकनिक स्पॉट तैयार होगा। प्रोजेक्ट इंचार्ज मयंक अरोरा ने बताया कि खेड़ा तालाब का अमृत योजना के तहत सौंदर्गीकरण किया जा रहा है। खेड़ा पर अमृत 2.0 योजना से 1.5 करोड़ रुपए से विकसित किया जा रहा है। तालाब औद्योगिक क्षेत्र के पास में है। यहां पुराने तालाब को खोदकर इसका गहरीकरण किया गया, अब सीमेंटेड वॉल बनाई जा रही है। साथ ही चारों और पाथवे बनेगा और बेंच लगेंगी। आकर्षक स्ट्रीट लाइट भी होंगी। इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित हो रहा है।