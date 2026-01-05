5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटारसी

MP के इस शहर का होगा विस्तार, 17 गांव होंगे शामिल, 30 मीटर तक सड़कें होंगी चौड़ी

Road widening: नगरपालिका और प्रशासन ने 156 पेज का प्रस्ताव तैयार कर भोपाल भेजा है। हालांकि, इस पर अभी तक किसी भी तरह का काम शुरू नहीं हुआ है।

2 min read
Google source verification

इटारसी

image

Akash Dewani

Jan 05, 2026

itarsi city expansion plan Road widening upto 30 meters mp news

itarsi city expansion plan (फोटो- Patrika.com)

City Expansion Plan: शहर विस्तार की योजना आठ साल से फाइलों में बंद थी। आरएमएस चौराहे से जनता टॉकीज तक मास्टर प्लान की सड़क का चौड़ीकरण करने के साथ प्लान पर काम शुरू किया गया था। इसके अलावा पुरानी इटारसी में बस स्टैंड बनाया गया। नपा और प्रशासन ने यदि 156 पेज के मास्टर प्लान में शामिल सभी सड़कों को निर्धारित मापदंड के अनुसार बनाया तो सड़कों की चौड़ाई 12 से 24 मीटर तक चौड़ी (Road widening) हो जाएंगी। हालांकि अब तक मास्टर प्लान पर 20 फीसदी काम भी नहीं हुआ है।

इटारसी के मास्टर प्लान को नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ने 19 अक्टूबर 2016 को मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1) के तहत अनुमोदित किया था। इसके बाद 28 अक्टूबर 2016 को मप्र राजपत्र में सूचना का प्रकाशन किया गया। बावजूद इसके अब तक स्वीकृत मास्टर प्लान पर धीमी गति से काम चल रहा है। (MP News)

जानिए कहां कौन से व्यवसाय होंगे

योजना पर काम हुआ तो अनाज बाजार और सब्जी मंडी व फल बाजार कृषि उपज मंडी के सामने होंगे। खास बात यह भी है कि कृषि उपज मंडी परिसर में बाजार बनकर तैयार है। इमारती लकड़ी का व्यापार खेड़ा क्षेत्र में होगा। अग्रेषण अभिकरण व ऑटो पार्ट्स यातायात नगर में होंगे। इंडियन ऑयल डिपो शहर के बाहर होगा। थोक बाजार और भवन निर्माण सामग्री का व्यापार निवेश इकाई खेड़ा में होगा।

22 से 30 मीटर होती सड़कों की चौड़ाई

प्रस्तावित योजना के मुताबिक स्टेशन से गांधी ग्राउंड तक 22 मीटर, विश्वनाथ टॉकीज से सूरजगंज 12 मीटर, महात्मा गांधी मार्ग जयस्तंभ 15 मीटर, रितुराज टॉकीज से नाला मोहल्ला 18 मीटर, ब्रिज से स्टेशन के आगे तक 24 मीटर, रेलवे स्टेशन से राज टॉकीज के पीछे का मार्ग 12 मीटर चौड़ा होगा। फिलहाल इन सभी सड़कों की चौड़ाई लगभग आधी है। जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनती है।

पिकनिक स्पॉट की तरह विकसित हो रहा खेड़ा तालाब

खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया से लगे तालाब की सूरत बदलने वाली है। यह काम अमृत योजना के तहत हो रहा है। जिस पर 1.5 करोड़ खर्च हो रहे हैं। खेडा वार्ड क्रमांक 09 में विकसित व सौंदर्याकरण किए जा रहे तालाब से इस क्षेत्र में एक नया पिकनिक स्पॉट तैयार होगा। प्रोजेक्ट इंचार्ज मयंक अरोरा ने बताया कि खेड़ा तालाब का अमृत योजना के तहत सौंदर्गीकरण किया जा रहा है। खेड़ा पर अमृत 2.0 योजना से 1.5 करोड़ रुपए से विकसित किया जा रहा है। तालाब औद्योगिक क्षेत्र के पास में है। यहां पुराने तालाब को खोदकर इसका गहरीकरण किया गया, अब सीमेंटेड वॉल बनाई जा रही है। साथ ही चारों और पाथवे बनेगा और बेंच लगेंगी। आकर्षक स्ट्रीट लाइट भी होंगी। इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित हो रहा है।

प्लान के तहत 17 गांव होने हैं शामिल

नगरपालिका के शहर विस्तार की योजना के मुताबिक शहर से जुड़े 17 गांव शहर में शामिल होने हैं। जिनका कुल निवेश क्षेत्र 11 हजार 999 हैक्टेयर है। जानकारी के मुताबिक नगरपालिका शहरी सीमा क्षेत्र से लगे रैसलपुर, सोनासांवरी, धोखेड़ा, सनखेड़ा, सोमलवाड़ा, घाटली, जुझारपुर, गॉचीतरोंदा, पथरोटा, भट्टी, धुरपन, भीलाखेड़ी बैगनिया, बोरतलाई, देहरी, मेहरागांव को शहर में शामिल करना है। (mp news)

ये भी पढ़ें

मिल गया ‘सरस्वती नदी’ का असली उद्गम स्थल, 4000 साल का राज खुलेगा!
भोपाल
ancient saraswati river origin story bundelkhand mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 09:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / MP के इस शहर का होगा विस्तार, 17 गांव होंगे शामिल, 30 मीटर तक सड़कें होंगी चौड़ी

बड़ी खबरें

View All

इटारसी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सनखेड़ा की मिट्टी उगल रही है विरासत: मकान की नींव हो या खेत, हर तरफ मिल रही हैं 11वीं-12वीं सदी की मूर्तियां

AI Generated Image
राष्ट्रीय

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, टिकट पर मिलेगी भारी ‘छूट’, आज से ट्रेनों के समय में बदलाव

New Railway Timetable from 1st january discount unreserved tickets mp news
इटारसी

2500 करोड़ की 130 किमी रेल लाइन का काम शुरू, 4 टनल सहित 361 पुल-पुलिया बनेंगे

Itarsi-Amla third railway line construction earth base prepared mp news
इटारसी

मुंबई तक चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें, कोहरे से रेल की रफ्तार पर ब्रेक, लेट चल रही ट्रेनें

rewa-mumbai special trains late due to fog alert Sachkhand Express mp news
इटारसी

MP की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी, कई थानों की फोर्स ने की घेराबंदी

Threat to blow up Itarsi Ordnance Factory with a bomb blast
इटारसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.