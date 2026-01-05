मिल गया ‘सरस्वती नदी’ का असली उद्गम स्थल, 4000 साल का राज खुलेगा!

ऋग्वेद के नदी सूक्त में कई नदियों का वर्णन है लेकिन एक सूक्त में सरस्वती को ‘नदीतमा’ कहा गया है जिसका अर्थ ‘नदियों में सर्वश्रेष्ठ और पवित्रतम’ है। वहीं, वाल्मीकि रामायण में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है. जब भरत कैकय देश से अयोध्या लौट रहे थे तब उनके मार्ग में सरस्वती और गंगा नदियों को पार करने का वर्णन है जो की कुछ इस तरह है- सरस्वतीं च गंगा च युग्मेन प्रतिपद्य च, उत्तरान् वीरमत्स्यानां भारूण्डं प्राविशद्वनम्। यह श्लोक किसी यात्रा या वन-प्रवेश का वर्णन करता है, जहां पात्र सरस्वती-गंगा क्षेत्र को पार कर मत्स्य देश के उत्तर में स्थित भारूण्ड वन में प्रवेश करते हैं। (mp news)