रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, टिकट पर मिलेगी भारी ‘छूट’, आज से ट्रेनों के समय में बदलाव

MP News: रेलवे प्रशासन द्वारा जनवरी से ट्रेनों की नई समय-सारणी लागू (New Railway Timetable) की जा रही है। इटारसी स्टेशन पर गाड़ियों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि 1 जनवरी से लागू नई समय-सारणी अनुसार विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान समय में आशिक परिवर्तन एवं मंडल में अधिकांश गाड़ियों की औसत गति बढ़ने से समय की बचत होगी।