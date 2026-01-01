रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, टिकट पर मिलेगी भारी ‘छूट’, आज से ट्रेनों के समय में बदलाव

New Railway Timetable from 1st january (Patrika.com)
MP News: रेलवे प्रशासन द्वारा जनवरी से ट्रेनों की नई समय-सारणी लागू (New Railway Timetable) की जा रही है। इटारसी स्टेशन पर गाड़ियों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि 1 जनवरी से लागू नई समय-सारणी अनुसार विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान समय में आशिक परिवर्तन एवं मंडल में अधिकांश गाड़ियों की औसत गति बढ़ने से समय की बचत होगी।
रेलवे द्वारा डिजिटल टिकट बुकिंग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत कोटा मंडल के यात्रियों को रेलवन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट (Unreserved Ticket) बुक करने पर अब सीधी आर्थिक छूट (Discount) का लाभ मिलेगा। यह सुविधा 14 जनवरी से प्रायोगिक रूप से आगामी छह माह की अवधि के लिए लागू की जा रही है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि वर्तमान में रेलवन ऐप पर केवल आर-वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की राशि बोनस कैशबैक के रूप में दी जाती है. नई व्यवस्था के अंतर्गत 14 जनवरी से रेलवन ऐप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3 प्रतिशत की सीधी छूट प्रदान की जाएगी।
महाकुंभ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविचा के लिए रेलवे प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से गुजरने वाली 12 ट्रेनों को प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशनों पर दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। यह सुविचा जनवरी और फरवरी 2026 में निर्धारित तिथियों पर लागू रहेगी। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
इटारसी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग