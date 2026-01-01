1 जनवरी 2026,

इटारसी

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, टिकट पर मिलेगी भारी ‘छूट’, आज से ट्रेनों के समय में बदलाव

New Railway Timetable: नए साल के आगमन के साथ ही आज से ट्रेनों का नया टाइमटेबल लागू हो गया है। रेल यात्रियों को अनारक्षित टिकट पर 3 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।

इटारसी

image

Akash Dewani

Jan 01, 2026

New Railway Timetable from 1st january discount unreserved tickets mp news

New Railway Timetable from 1st january (Patrika.com)

MP News: रेलवे प्रशासन द्वारा जनवरी से ट्रेनों की नई समय-सारणी लागू (New Railway Timetable) की जा रही है। इटारसी स्टेशन पर गाड़ियों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि 1 जनवरी से लागू नई समय-सारणी अनुसार विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान समय में आशिक परिवर्तन एवं मंडल में अधिकांश गाड़ियों की औसत गति बढ़ने से समय की बचत होगी।

इन ट्रेनों का स्टेशनों पर रुकने, आने और जाने के समय में बदलाव

  • 11272 भोपाल- इटारसी एक्सप्रेस, इटारसी 12.30 बजे की बजाय 13.15 बजे पहुंचेगी।
  • 18234 बिलासपुर-इंदौर का इटारसी स्टेशन पर आगमन / प्रस्थान समय 01.25/01.40 बजे की बजाय 01.35/01.40 बजे होगा।
  • 12185 रानी कमलापति रीवा का बीना स्टेशन पर आगमन / प्रस्थान समय 00.30/00.35 बजे की बजाय 00,25/00,30 बजे होगा।
  • 14814 भोपाल-जोधपुर का रूठियाई स्टेशन पर आगमन / प्रस्थान समय 23.15/23.20 बजे की बजाय 23.25/23.30 बजे होगा।
  • 12577 दरभंगा-मैसूर का इटारसी स्टेशन पर आगमन / प्रस्थान समय 12.35/12.45 बजे की बजाय 12.20/12.30 बजे होगा।
  • 22351 सहरसा-सर एम वि.ट. बैगलुरू का इटारसी स्टेशन परआगमन / प्रस्थान समय 12.35/12.45 बजे की बजाय 12.20/12.30 बजे होगा।
  • 22353 पटना-सर एम वि.ट. बैगलुरू का इटारसी स्टेशन पर आगमन / प्रस्थान समय 12.35/12.45 बजे की बजाय 12.20/12.30 बजे होगा।
  • 22642 हजरत निजामुद्दीन कन्याकुमारी का इटारसी स्टेशन पर आगमन / प्रस्थान समय 12.35/12.45 बजे की बजाय 12.20/12.30 बजे होगा।
  • 11274 प्रयागराज छिवकी-इटारसी एक्सप्रेस, इटारसी 11.30 बजे की बजाय 13.20 बजे पहुंचेगी।
  • 11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस, इटारसी 11.30 बजे की बजाय 13.50 बजे पहुंचेगी।
  • 22351 सहरसा- बेंगलुरू एक्सप्रेस, इटारसी 12.35 बजे की बजाय 12.20 बजे पहुंचेगी।
  • 22353 पटना-बेंगलुरू एक्सप्रेस, इटारसी 12.35 बजे की बजाय 12.20 बजे पहुंचेगी।

रेलवन मोबाइल ऐप से टिकट बुकिंग की सुविधा

रेलवे द्वारा डिजिटल टिकट बुकिंग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत कोटा मंडल के यात्रियों को रेलवन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट (Unreserved Ticket) बुक करने पर अब सीधी आर्थिक छूट (Discount) का लाभ मिलेगा। यह सुविधा 14 जनवरी से प्रायोगिक रूप से आगामी छह माह की अवधि के लिए लागू की जा रही है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि वर्तमान में रेलवन ऐप पर केवल आर-वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3 प्रतिशत की राशि बोनस कैशबैक के रूप में दी जाती है. नई व्यवस्था के अंतर्गत 14 जनवरी से रेलवन ऐप पर सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3 प्रतिशत की सीधी छूट प्रदान की जाएगी।

12 ट्रेनों को 2 मिनट का स्टॉप

महाकुंभ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविचा के लिए रेलवे प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से गुजरने वाली 12 ट्रेनों को प्रयागराज रामबाग और झूसी स्टेशनों पर दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। यह सुविचा जनवरी और फरवरी 2026 में निर्धारित तिथियों पर लागू रहेगी। (MP News)

