बड़ा फैसला: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने ये सुविधा की बंद

indian railway suspended this service
MP News: गणतंत्र दिवस समारोह (Republic Day 2026) के दौरान दिल्ली क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल बुकिंग पर चार दिनों की अस्थाई रोक लगाई गई है। यह आदेश भोपाल मंडल के इटारसी रेलवे स्टेशन सहित सभी संबंधित स्टेशनों और रेल मंडलों में लागू किया गया है।
भारतीय रेलवे (Indian Railway) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 23 जनवरी से 26 जनवरी तक दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों-नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला एवं आदर्श नगर दिल्ली के लिए सभी प्रकार के पार्सलों के लेन-देन पर अस्थाई प्रतिबंध रहेगा।इस अवधि में पार्सल गोदामों का संचालन तथा रेलवे पार्सल पैकेजिंग (Parcel Booking) से जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी।
इसके अंतर्गत सभी स्टेशनों पर लीज पर दिए गए एसएलआर, एजीसी एवं वीपीएस के माध्यम से होने वाले अंदर एवं बाहर के समस्त पार्सल ट्रैफिक पर भी रोक रहेगी। इस दौरान यात्री कोचों में यात्रियों को केवल व्यक्तिगत उपयोग का सामान ही ले जाने की अनुमति होगी। वहीं पंजीकृत समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की बुकिंग संबंधित वाणिज्यिक औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात ही की जा सकेगी। यह आदेश देश के सभी रेल मंडलों एवं क्षेत्रीय जोनों से दिल्ली क्षेत्र में रुकने वाली ट्रेनों की लोडिंग एवं अनलोडिंग गतिविधियों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।
अनियमित और संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए सघन निगरानी की जा रही है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों और भीड़ पर नजर रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त, प्लेटफॉर्म, आउटर एरिया और ट्रेनों में सुरक्षा मार्च पास्ट के साथ गश्त तेज कर दी गई है।
वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से बाजार ही नहीं रेलवे क्षेत्र में भी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पार्सल कार्यालय के बाहर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। जिसकी वजह से लोडिंग अनलोडिंग कर माल को लाना ले जाना भी मुश्किल हो जाता है।
यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। भोपाल सहित मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा के के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेल पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीम ट्रेनों और स्टेशनों पर सतर्क निगरानी कर रही है। सुरक्षा उपकरणों के साथ प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, यात्री प्रतीक्षालय, बुकिंग कार्यालय, एफओबी (फुटओवर ब्रिज), पार्किंग क्षेत्र, स्टेशन आउटर एरिया, और ट्रेनों में गश्त और जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। (MP News)
