MP में होगा भव्य ‘श्रीराम महायज्ञ’, हनुमानजी की तपोभूमि में आएंगे 15 लाख श्रद्धालु

भैंसाना के खेतों के बीच स्थित श्री हनुमान मंदिर में पंडित ब्रजकिशोर पारीक गुड्डा महाराज की 50 वर्ष की तपस्या के चलते उक्त स्थल तपोभूमि में बदल गया। यहां उन्होंने तपस्या के चलते पिछले 30 वर्षों से अन्न-पानी छोड़कर हरिद्वार गंगा जी का जल और फलों का आहार कर श्री हनुमानजी सेवा 10 वर्ष की अवस्था से करते आ रहे हैं। यही कारण रहा कि भैंसाना श्रीहनुमान मंदिर सिद्ध भूमि के रूप में उनकी तपोभूमि बन गया। गुड्डा महाराज कहते हैं कि यह सब श्रीहनुमान जी की कृपा से हो रहा है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी समय निकालकर लगातार भैंसाना पहुंच रहे हैं। (MP News)