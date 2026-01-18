18 जनवरी 2026,

MP में होगा भव्य ‘श्रीराम महायज्ञ’, हनुमानजी की तपोभूमि में आएंगे 15 लाख श्रद्धालु

Shri Ram Mahayagya: एमपी में भगवान हनुमान की तपोभूमि पर डेढ़ दशक बाद श्रीराम महायज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ जैसी तैयारियों के साथ इतिहास रचने को तैयार है।

image

Akash Dewani

Jan 18, 2026

15 lakh devotees to come in shri ram mahayagya in bhaisana (फोटो- Patrika.com)

MP News:गुना के राघौगढ़ शहर के समीप भैसाना की धरती फिर धर्ममयी होने जा रही है। यहां डेढ़ दशक पूर्व हुए अश्वमेघ यज्ञ के बाद हनुमान मंदिर में श्रीराम महायज्ञ (Shri Ram Mahayagya) होने जा रहा है। इसकी व्यापक तैयारियों के चलते महाकुंभजैसा अनूठा स्वरूप दिखाई देने लगा है। सैकड़ों स्वयं सेवकों के हाथों से रात-दिन यज्ञ स्थल पर मानस मण्डल, श्रीमद् भागवत मण्डप एवं साधु-संतों को ठहरने के लिए कुटिरों के निर्माण सहित विशाल परिक्रमा मार्ग तैयार किया जा रहा है।

2011 के बाद सबसे बड़ा यज्ञ, 15 लाख श्रद्धालु आएंगे

विश्व कल्याण की भावना को लेकर होने जा रहे महा अनुष्ठान में प्रदेश सहित पड़ोसी राज्य के लगभग 15 लाख से अधिक श्रृद्धालु पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। दरअसल भैसाना स्थित श्री हनुमान मंदिर (Bhaisana Hanuman Temple) के पंडित ब्रजकिशोर पारीक गुडडा महाराज की ऐसी तपोभूमि है कि जहां कि धरती पर श्री हनुमानजी की कृपा और उनके संकल्प से वर्ष 2011 में कराए गए विशाल अश्वमेघ यज्ञ के दौरान लगभग 20 लाख श्रृद्धालुओं ने धर्मलाभ उठाया था। जहां 1 से 28 मई तक विशाल श्रीराम महायज्ञ के आयोजन के बीच श्रीमद्भागवत के 108 मूल पाठ का भव्य आयोजन होने जा रहा है।

आयोजन के लिए 108 कुंडीय भव्य यज्ञशाला, 108 रामचरित मासन पाठ के लिए मानस मण्डल एवं श्रीमद् भागवत के 108 मूल पाठ के लिए मण्डप सहित 1100 मीटर लंबा अद्भुत परिक्रमा मार्ग तैयार कराया जा रहा है। जहां लगभग ढाई सौ स्वयं सेवक एवं कारीगरों द्वारा यज्ञ स्थल को सजाने-सवारने का कार्य 24 घंटे किया जा रहा है। आयोजन को लेकर सैकड़ों श्रृद्धालु प्रतिदिन तैयारी देखने एवं श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन ले लिए पहुंच रहे हैं।

50 वर्ष की तपस्या से तपोभूमि बनी ये जगह

भैंसाना के खेतों के बीच स्थित श्री हनुमान मंदिर में पंडित ब्रजकिशोर पारीक गुड्डा महाराज की 50 वर्ष की तपस्या के चलते उक्त स्थल तपोभूमि में बदल गया। यहां उन्होंने तपस्या के चलते पिछले 30 वर्षों से अन्न-पानी छोड़कर हरिद्वार गंगा जी का जल और फलों का आहार कर श्री हनुमानजी सेवा 10 वर्ष की अवस्था से करते आ रहे हैं। यही कारण रहा कि भैंसाना श्रीहनुमान मंदिर सिद्ध भूमि के रूप में उनकी तपोभूमि बन गया। गुड्डा महाराज कहते हैं कि यह सब श्रीहनुमान जी की कृपा से हो रहा है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी समय निकालकर लगातार भैंसाना पहुंच रहे हैं। (MP News)

18 Jan 2026 12:06 am

