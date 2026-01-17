MP में हैवानियत! नाबालिग का मुंडन, मारपीट के बाद नग्न कर डेढ़ किमी तक घुमाया

शंकरपुर निवासी नाबालिग शुक्रवार को मां के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा। उसने बताया कि तीन माह पूर्व वह पड़ोस में रहने वाली लड़की को प्रेम प्रसंग के चलते अपने साथ लेकर चला गया था। इसके बाद पंवासा पुलिस ने ने दोनों को पकड़ा और उसे जेल भेज दिया था, जबकि लड़की को बालिका सुधारगृह भेजा था। इस बीच लड़की के घर वालों ने तोड़फोड़ कर मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी वजह से एक माह पूर्व जेल से छूटने के बाद वह विकलांग मां को लेकर देवास में रहने वाली मौसी के यहां चला गया था।