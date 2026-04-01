MP News: 15 मीटर सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू, 14 मकान प्रभावित

भारत माता मंदिर वाहन पार्किंग स्थल तक पहुंचने के लिए बेमगबाग रोड से 90 डिग्री का मोड़ लेकर जिगजैग और सकरे रोड से पहुंचना पड़ता है। पार्किंग से आने-जाने के लिए सिंगल रोड है। इससे बेगमबाग अहिल्याबाई चौराहे पर रोज कई बार वाहन आमने-सामने हो जाते हैं और जाम की स्थिति बनती है। इसका असर बेगमबाग नीलकंठेश्वर मार्ग तिराहे से लेकर महाकाल रोड चौराहे व इसके आगे तक पड़ता है। 15 मीटर चौड़ा व 60 मीटर लंबा सीधा रोड़ बनने के बाद पार्किंग से वाहन सीधे बेगमबाग रोड तक पहुंच सकेंगे। पार्किंग तक जाने के लिए दो मोड़ उपलब्ध होने से आने-जाने के लिए अलग-अलग व्यवस्था भी बनाई जा सकती है।