‘टीबी मरीजों’ के लिए स्वास्थ विभाग का बड़ा कदम, 5 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट

\इस मशीन को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। भोपाल सहित प्रदेश के बड़े जिलों में टीबी मरीजों की संख्या लगातार बढऩे और 2030 में टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है। जिले में वर्ष 2024 में जहां 12,818 मरीज मिले थे। 2025 में यह संख्या बढ़कर 13,224 हो गई। देश में टीबी मरीजों की संख्या के मामले में मप्र तीसरे स्थान पर है। 2025 में स्वास्थ्य विभाग ने 1.52 लाख टीबी मरीजों को चिन्हित किया और करीब 12 प्रतिशत मरीज नहीं मिले।