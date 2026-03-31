3 दिन में मिलेगा LPG गैस सिलेंडर ! 33 हजार उपभोक्ताओं को इंतजार

lpg gas cylinder shortage: जिले में रसोई गैस की किल्लत अब आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। शहर सहित पूरे जिले में करीब 33 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने एलपीजी सिलेंडर के लिए बुकिंग तो करा दी है, लेकिन उन्हें अब तक गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाया है। इससे बड़ी संख्या में परिवारों की रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।