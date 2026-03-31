‘राजा रघुवंशी इज बैक’…! सच हो गई कामाख्या मंदिर के पंडित की भविष्यवाणी

राजा के भाई विपिन ने बताया कि हत्या के बाद हुई कामाख्या मंदिर के एक पुजारी ने कहा था कि राजा फिर से परिवार में जन्म लेगा। अब बेटे के जन्म के बाद परिवार उस बात को सच मान रहा है। उनका कहना है कि यह संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा है। भाई विपिन ने बताया कि परिवार में कुल नौ भाई हैं, लेकिन यह सुख बड़े भाई सचिन के घर आया। उन्होंने कहा कि उनकी भाभी पहले भी राजा का बेटे जैसा ख्याल रखती थीं और अब उन्हीं ने बेटे को जन्म दिया है। उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। जबकि, दो बेटियां हैं। राजा के जाने के बाद बेटे के जन्म ने इस बात को सबित कर दिया कि राजा ने दोबारा जन्म लिया है।