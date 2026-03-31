31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘राजा रघुवंशी इज बैक’…! सच हो गई कामाख्या मंदिर के पंडित की भविष्यवाणी

Raja Raghuvanshi is back: राजा रघुवंशी के घर पर स्वागत के लिए पूरे परिवार ने खास तैयारी कर रखी थी....

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Mar 31, 2026

Raja Raghuvanshi is back

Raja Raghuvanshi is back (Photo Source - Patrika)

Raja Raghuvanshi is back: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर का चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में है। हालांकि इस बार बात खुशियों की हो रही है। लंबे समय से गम में डूबे परिवार में अब खुशियों की वापसी हुई है। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी के घर बेटे का जन्म हुआ है। परिवार के लोग इस बच्चे को भावनात्मक रूप से ‘राजा’ मान रहे हैं और उसके जन्म को नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। रविवार रात परिवार ने ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी का जश्न मनाया।

स्वागत के लिए सजाया गया घर

सोमवार शाम को जब मां और नवजात को अस्पताल से घर लाया गया, तो पूरे परिवार ने खास तैयारी कर रखी थी। घर को सजाया गया था और मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में “राजा इज बैक” लिखा गया था। सजी हुई कार में मां और बच्चे को घर लाया गया। इस दौरान ढोल-नगाड़ों की थाप पर परिवार के लोग जमकर नाचे और आतिशबाजी कर नए मेहमान का स्वागत किया।

इस मौके पर राजा के भाई विपिन और सचिन समेत परिवार के कई सदस्य खुशी में झूमते नजर आए। घर के बाहर और अस्पताल के पास भी ढोल बजाकर खुशी जताई गई।

लंबे समय बाद घर में आईं खुशियां

परिवार का कहना है कि जिस तरह राजा की शादी में पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाया गया था, उसी तरह बेटे के जन्म की खुशी भी धूमधाम से मनाई गई है। जब सचिन की पत्नी किरण अपने बेटे को लेकर घर पहुंचीं तो उनके हाथ में राजा रघुवंशी की तस्वीर भी थी। वह दोनों हाथों से तस्वीर को संभालकर चल रही थीं। इसके बाद परिवार की बुजुर्ग उमा रघुवंशी की गोद में बच्चे को देकर घर में प्रवेश कराया गया। यह पल पूरे परिवार के लिए भावुक कर देने वाला था।

राजा रघुवंशी की हत्या के बाद परिवार ने किसी भी त्योहार या खुशी के मौके को नहीं मनाया था। लंबे समय से घर में सन्नाटा और दुख का माहौल था। बेटे के जन्म के बाद पहली बार घर में फिर से उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और परिवार के चेहरों पर मुस्कान लौट आई।

सच हुई पंडित की भविष्यवाणी

राजा के भाई विपिन ने बताया कि हत्या के बाद हुई कामाख्या मंदिर के एक पुजारी ने कहा था कि राजा फिर से परिवार में जन्म लेगा। अब बेटे के जन्म के बाद परिवार उस बात को सच मान रहा है। उनका कहना है कि यह संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा है। भाई विपिन ने बताया कि परिवार में कुल नौ भाई हैं, लेकिन यह सुख बड़े भाई सचिन के घर आया। उन्होंने कहा कि उनकी भाभी पहले भी राजा का बेटे जैसा ख्याल रखती थीं और अब उन्हीं ने बेटे को जन्म दिया है। उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। जबकि, दो बेटियां हैं। राजा के जाने के बाद बेटे के जन्म ने इस बात को सबित कर दिया कि राजा ने दोबारा जन्म लिया है।

परिवार के अनुसार, जिस दिन राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, उस दिन भी ग्यारस थी और नवजात का जन्म भी ग्यारस को ही हुआ। पीएम रिपोर्ट में राजा की मृत्यु का समय दोपहर 2.40 बजे बताया गया था, जबकि नवजात का जन्म भी करीब 2:42 बजे हुआ। परिवार इसे विशेष संयोग मान रहा है।

ये भी पढ़ें

1 अप्रैल से ‘2606 लोकेशन’ पर बढ़ेंगे जमीनों के रेट, 162 कॉलोनियां भी शामिल
इंदौर
Property Guideline

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 12:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘राजा रघुवंशी इज बैक’…! सच हो गई कामाख्या मंदिर के पंडित की भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News- बड़ी खबर: कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन-भत्तों पर खर्च करेंगे 13 प्रतिशत राशि

वर्ष 2026-27 के 25 हजार 466 करोड़ के कुल बजट में राजस्व बजट 23 हजार 898 करोड़ और 1568 करोड़ कैपेक्स कार्यों के लिए
इंदौर

1 अप्रैल से ‘2606 लोकेशन’ पर बढ़ेंगे जमीनों के रेट, 162 कॉलोनियां भी शामिल

Property Guideline
इंदौर

एनएच-52 पर बनेगा 6 लेन कॉरिडोर, एमपी से मुंबई जाने वाले हाईवे पर सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

6-lane corridor to be constructed on NH-52, connecting MP to Mumbai
इंदौर

लौट आया राजा रघुवंशी ! मां बोलीं- जिस दिन ‘मौत’ हुई… उसी समय हुआ ‘जन्म’

baby Son Born in Raja Raghuvanshi Family
इंदौर

चाय आधी, छोटे हुए समोसे और तवा रोटी गायब… गैस किल्लत में सिकुड़ा ‘स्वाद’ का शहर

indore
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.