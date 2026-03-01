84 महादेव के श्रद्धालुओं के लिए खुले ‘जल मंदिर’ प्याऊ

संस्था अध्यक्ष प्रियंका जोशी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पेयजल उपलब्ध कराने के साथ ही जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वार्ड 21 में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के समीप प्याऊ खोला गया है, जिससे वैशाख माह में 84 महादेव की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। वहीं, वार्ड 22 में गणगौर दरवाजे के पास प्याऊ शुरू किया गया है, जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है।