शिष्यों के अंतरंग को शुद्ध एवं निर्मल कर आत्मज्ञानी बनाते हैं गुरु



आचार्य ने कहा कि जैन दर्शन में गुरु को अज्ञान के अंधकार से निकालकर मोक्ष मार्ग दिखाने वाला, परम उपकारी और सच्चा मार्गदर्शक बताया गया है। वे निग्रंथ साधु होते हैं जो विषयों से विरक्त होकर ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं। गुरु ही आत्मा के स्वरूप को उजागर करते हैं, धर्म के संस्कार देते हैं, और कर्मों के बंधनों को तोडकऱ भवसागर से पार उतारते हैं। गुरु ही अज्ञानी जीव को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रदान कर आत्मा का बोध कराते हैं। गुरु ही बताते हैं कि सच्चा सुख सांसारिक भोगों में नहीं, बल्कि संयम और त्याग में है। गुरु के उपदेशो से ही शिष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे वह तप-संयम अपनाकर कर्मों की निर्जरा करता है। गुरु ही शिष्य को हिंसक प्रवृत्तियों से बचाकर अहिंसा, संयम और तप के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं । निग्र्रथ साधु ही सच्चे गुरु होते है जो मोक्ष मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते है और अपने शिष्यों को संयम पथ पर बढऩे के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु के उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता, न ही।