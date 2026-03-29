29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

शिष्यों के अंतरंग को शुद्ध एवं निर्मल कर आत्मज्ञानी बनाते हैं गुरु

गुरुदेव आचार्य विपुलसागर महाराज के अवतरण दिवस समारोह में बड़े जैन मंदिर मुरैना में जैनाचार्य निर्भय सागर महाराज ने धर्मसभा को संबोधित किया

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Ashok Sharma

Mar 29, 2026

गुरुदेव आचार्य विपुलसागर महाराज के अवतरण दिवस समारोह में बड़े जैन मंदिर मुरैना में जैनाचार्य निर्भय सागर महाराज ने धर्मसभा को संबोधित किया

मुरैना. गुरु के बिना जीवन अंधकारमय होता है। सांसारिक जीवन में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी गुरु का अत्यधिक महत्व है। किसी ने ठीक ही कहा है ‘जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं’। आध्यात्मक गुरु केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि शिष्य के अंतरंग को शुद्ध एवं निर्मल कर उसे आत्मज्ञानी बनाता है। उक्त उदगार जैनाचार्य निर्भय सागर महाराज ने गुरुदेव आचार्य विपुसागर महाराज के अवतरण दिवस समारोह में बड़े जैन मंदिर मुरैना में धर्मसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।


आचार्य ने कहा कि जैन दर्शन में गुरु को अज्ञान के अंधकार से निकालकर मोक्ष मार्ग दिखाने वाला, परम उपकारी और सच्चा मार्गदर्शक बताया गया है। वे निग्रंथ साधु होते हैं जो विषयों से विरक्त होकर ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं। गुरु ही आत्मा के स्वरूप को उजागर करते हैं, धर्म के संस्कार देते हैं, और कर्मों के बंधनों को तोडकऱ भवसागर से पार उतारते हैं। गुरु ही अज्ञानी जीव को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रदान कर आत्मा का बोध कराते हैं। गुरु ही बताते हैं कि सच्चा सुख सांसारिक भोगों में नहीं, बल्कि संयम और त्याग में है। गुरु के उपदेशो से ही शिष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे वह तप-संयम अपनाकर कर्मों की निर्जरा करता है। गुरु ही शिष्य को हिंसक प्रवृत्तियों से बचाकर अहिंसा, संयम और तप के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं । निग्र्रथ साधु ही सच्चे गुरु होते है जो मोक्ष मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते है और अपने शिष्यों को संयम पथ पर बढऩे के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु के उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता, न ही।

शांतिधारा व विधान का हुआ आयोजन

आचार्य निर्भय सागर महाराज के ससंघ सान्निध्य में आचार्य पद प्रदाता गुरुदेव आचार्य विपुल सागर महाराज के 93वें अवतरण दिवस के अवसर पर प्रात: श्री जी के अभिषेक, शांतिधारा के पश्चात आचार्य विधान का आयोजन किया गया। गुरुदेव आचार्य विपुल सागर महाराज का अष्ट दृव्य से पूजन किया गया।

जैन संतों का किया पाद प्रक्षालन

मंचासीन गुरुदेव एवं मुनि सुदत्त सागर महाराज, मुनि भूदत्त सागर महाराज का निर्मल जैन भंडारी परिवार द्वारा पाद प्रक्षालन किया गया। श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा आचार्य संघ को शास्त्र भेंट किए गए। कार्यक्रम का संचालन प्रतिष्ठाचार्य संजय शास्त्री सिहौनिया एवं प्रतिष्ठाचार्य अजय भैया दमोह द्वारा किया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 02:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / शिष्यों के अंतरंग को शुद्ध एवं निर्मल कर आत्मज्ञानी बनाते हैं गुरु

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जेयू परीक्षाओं में बड़े स्तर पर नकल, मुरैना में 16 नकल प्रकरण बनाए

मुरैना

सरेराह गुंडागर्दी; महिला और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा

मुरैना

नकल रोकने एक भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं बनाया सेंटर, फिर भी 4 नकल प्रकरण बनाए

मुरैना

रसोई गैस का सिलेंडर रखकर लगा दिया जाम

क्राइम

सेवा से पृथक हजारेश्वर के 103 कर्मचारियों का मामला फिर उछला, जांच शुरू

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.