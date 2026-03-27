रसोई गैस का सिलेंडर रखकर लगा दिया जाम

सबलगढ़ तहसील में जिन लोगों ने 15-16 मार्च को गैस रिफिल बुक कराई थी, उन्हें आज तक गैस सिलेंडर नहीं मिल सके हैं। सोमवार के अवकाश के बाद जब एजेंसी खुली तो भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों का आरोप था कि गैस गोदाम पर मौजूद स्टाफ अपने चहेतों को पहले सिलेंडर दे रहे हैं और हमारे नंबर लगे हैं, फिर भी हमें मायूस लौटाया जा रहा है। हालांकि गैस एजेंसी संचालक का कहना है कि जिन लोगों के नंबर पहले लगे हैं, उन्हें पहले सिलेंडर दिए जा रहे हैं। लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।