Constable Beaten Case: सरगुजा में डायल 112 के आरक्षक को बंधक बनाकर पीटा, फिर रॉड से किया था हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महोरा स्थित आम बगीचा के पास 3 जून की रात लड़ाई-झगड़े की सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची थी। इस दौरान कुछ युवकों ने उन्हें बंधक बना लिया था। समझाइश देने पर एक आरक्षक की उन्होंने पिटाई की और रॉड से जानलेवा हमला (Rod Attack on Constable) कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य फरार चल रहे थे। मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।