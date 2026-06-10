10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Constable Beaten Case: सरगुजा में डायल 112 के आरक्षक को बंधक बनाकर पीटा, फिर रॉड से किया था हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार

Constable Beaten: लड़ाई-झगड़े की सूचना पर टीम के साथ पहुंचा था आरक्षक, रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही किया था गिरफ्तार, 4 और दबोचे गए

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 10, 2026

Constable beaten case, Dial 112 constable beaten

Constable beaten case, आरक्षक पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महोरा स्थित आम बगीचा के पास 3 जून की रात लड़ाई-झगड़े की सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची थी। इस दौरान कुछ युवकों ने उन्हें बंधक बना लिया था। समझाइश देने पर एक आरक्षक की उन्होंने पिटाई की और रॉड से जानलेवा हमला (Rod Attack on Constable) कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य फरार चल रहे थे। मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

लुण्ड्रा थाना में पदस्थ आरक्षक रामसाय नागेश वर्तमान में डायल 112 में तैनात है। वह 3 जून की रात करीब 10 बजे आरक्षक बहाल राम और चालक डेविड कुजूर के साथ ग्राम महोरा आम बगीचा के पास लड़ाई-झगड़े की सूचना पर पहुंचा था। मौके पर कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे थे और पुलिस वाहन देखकर भाग गए।

पुलिस टीम जब दो अन्य व्यक्तियों को समझाइश देकर लौट रही थी, तभी कई लोग डंडा और रॉड लेकर वहां पहुंच गए। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उन्होंने डायल 112 की टीम को घेर लिया और काफी देर तक बंधक (Policemen hostage) बनाकर रखा।

इसी दौरान आरोपी दिलबर और आकाश ने लोहे की रॉड से आरक्षक बहाल राम (Constable beaten in Lundra) पर हमला कर दिया था, जिससे उसके सिर और दाहिने हाथ में गंभीर चोटें आई थीं। सिर से काफी मात्रा में खून बहने से वह मौके पर ही बेहोश हो गया था।

इसके बाद चालक डेविड कुजूर और आरक्षक रामसाय नागेश ने बीच-बचाव कर घायल आरक्षक को लुण्ड्रा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। घटना की रिपोर्ट पर लुण्ड्रा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 121(1), 127, 132, 296 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

Dial 112 Constable Beaten: ये आरोपी गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी दिलबर, आकाश, अनुक साय पैकरा, अजीत पैकरा व अन्य साथी द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। पूर्व में प्रकरण के आरोपी अनुक साय पैकरा व अजीत पैकरा को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज दी थी। वहीं अन्य आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी में दिलबर नागेश उम्र 21 वर्ष निवासी महोरा, संतोष पैकरा उम्र 30 वर्ष निवासी कुदर, लक्ष्मी नारायण उम्र 22 वर्ष निवासी महोरा व आकाश कुमार उम्र 18 वर्ष निवासी लुण्ड्रा शामिल है। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

Ambikapur Car Accident Video: नेशनल हाइवे पर खड़े ट्रक से जा भिड़ी तेज रफ्तार कार, उड़े परखच्चे, 1 युवक की मौत, दूसरा गंभीर

ये भी पढ़ें
Ambikapur Car accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Jun 2026 07:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Constable Beaten Case: सरगुजा में डायल 112 के आरक्षक को बंधक बनाकर पीटा, फिर रॉड से किया था हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur Car Accident Video: नेशनल हाइवे पर खड़े ट्रक से जा भिड़ी तेज रफ्तार कार, उड़े परखच्चे, 1 युवक की मौत, दूसरा गंभीर

Ambikapur Car accident
अंबिकापुर

Storm Havoc in Surguja: सरगुजा में आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, ढहा घर, उखड़ गए कई पेड़ और खंभे, Video में देखें मंजर

Storm havoc in Surguja, Heavy storm in Surguja
अंबिकापुर

Elephants Terror in Surguja: सरगुजा में हाथियों का आतंक! 36 घंटे के भीतर पति-पत्नी समेत 4 लोगों को कुचलकर मार डाला

Elephants Terror in Surguja, Elephants killed 4 people
अंबिकापुर

Pre BEd Entrance Exam Rules: प्री-बीएड और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 11 को, व्यापमं के हैं सख्त नियम, चप्पल में देनी होगी परीक्षा, ये चीजें बैन

Pre BEd entrance exam rules
अंबिकापुर

Teacher Commits Suicide: अंबिकापुर में शिक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक से लौटा था घर

Teacher commits suicide, Commits suicide
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.