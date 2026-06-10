Constable Beaten Case: सरगुजा में डायल 112 के आरक्षक को बंधक बनाकर पीटा, फिर रॉड से किया था हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार

Constable beaten case, आरक्षक पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महोरा स्थित आम बगीचा के पास 3 जून की रात लड़ाई-झगड़े की सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची थी। इस दौरान कुछ युवकों ने उन्हें बंधक बना लिया था। समझाइश देने पर एक आरक्षक की उन्होंने पिटाई की और रॉड से जानलेवा हमला (Rod Attack on Constable) कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य फरार चल रहे थे। मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
लुण्ड्रा थाना में पदस्थ आरक्षक रामसाय नागेश वर्तमान में डायल 112 में तैनात है। वह 3 जून की रात करीब 10 बजे आरक्षक बहाल राम और चालक डेविड कुजूर के साथ ग्राम महोरा आम बगीचा के पास लड़ाई-झगड़े की सूचना पर पहुंचा था। मौके पर कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे थे और पुलिस वाहन देखकर भाग गए।
पुलिस टीम जब दो अन्य व्यक्तियों को समझाइश देकर लौट रही थी, तभी कई लोग डंडा और रॉड लेकर वहां पहुंच गए। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उन्होंने डायल 112 की टीम को घेर लिया और काफी देर तक बंधक (Policemen hostage) बनाकर रखा।
इसी दौरान आरोपी दिलबर और आकाश ने लोहे की रॉड से आरक्षक बहाल राम (Constable beaten in Lundra) पर हमला कर दिया था, जिससे उसके सिर और दाहिने हाथ में गंभीर चोटें आई थीं। सिर से काफी मात्रा में खून बहने से वह मौके पर ही बेहोश हो गया था।
इसके बाद चालक डेविड कुजूर और आरक्षक रामसाय नागेश ने बीच-बचाव कर घायल आरक्षक को लुण्ड्रा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया। घटना की रिपोर्ट पर लुण्ड्रा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 121(1), 127, 132, 296 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी दिलबर, आकाश, अनुक साय पैकरा, अजीत पैकरा व अन्य साथी द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। पूर्व में प्रकरण के आरोपी अनुक साय पैकरा व अजीत पैकरा को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज दी थी। वहीं अन्य आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपी में दिलबर नागेश उम्र 21 वर्ष निवासी महोरा, संतोष पैकरा उम्र 30 वर्ष निवासी कुदर, लक्ष्मी नारायण उम्र 22 वर्ष निवासी महोरा व आकाश कुमार उम्र 18 वर्ष निवासी लुण्ड्रा शामिल है। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
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