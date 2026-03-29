जेयू परीक्षाओं में बड़े स्तर पर नकल, मुरैना में 16 नकल प्रकरण बनाए



विश्व विद्यालय ने इस बार प्राइवेट कॉलेजों के परीक्षा केन्द्र सरकारी कॉलेजों में किए हैं। जिसके चलते माफिया कमजोर हुुआ है लेकिन कुछ केन्द्रों पर माफिया के लोग सेटिंग बैठा रहे हैं, कुछ केन्द्रों पर पटरी बैठ गई है। सबलगढ़ कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र सहित अन्य विषयों की परीक्षा थी। जीवाजी विश्व विद्यालय से दो टीम मुरैना आई। जिनमें से एक टीम सबलगढ़ कॉलेज पहुंची। यहां केन्द्र पर कक्ष के अंदर व बाहर बड़ी मात्रा में नकल मिली है। परीक्षा केन्द्र में लगे कैमरों में भी परीक्षार्थी नकल करते और विश्व विद्यालय टीम के सदस्य सीरीज एकत्रित करके हाथ में लिए दिखाई दे रहे हैं। टीम के सदस्य डॉ. त्रिलोक चाहर अपने हाथों में बड़ी मात्रा में नकल लेकर प्राचार्य के सामने खड़े नजर आ रहे हैं।