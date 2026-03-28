नकल रोकने एक भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं बनाया सेंटर, फिर भी 4 नकल प्रकरण बनाए



विश्व विद्यालय ग्वालियर द्वारा गुरुवार से महाविद्यालयीन परीक्षाएं शुरू की है। सुबह 9 से 12 बजे की पाली में बीए द्वितीय वर्ष की मेजर विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और दोपहर 2 से पांच बजे की पाली में बीएससी व बीकॉम द्वितीय मेजर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कूल की परीक्षा हुई। इस साल नकल माफिया के लोग विश्व विद्यालय व भोपाल से राजनीतिक एप्रोच लगवाकर अपने मनमाफिक परीक्षा केन्द्र कोई अपने निजी कॉलेज तो कोई हायरसेकेंडरी स्कूल में बनवा लिया था, जिससे बड़े स्तर पर नकल कराई जाती थी, यहां तक कुछ लोग तो पास कराने तक का ठेका ले लेते थे, ऐसे लोगों की इस बार दुकान बंद होती नजर आ रही है। जिला मुख्यालय पर शासकीय पीएम श्री एक्सीलेंस पीजी कॉलेज, शासकीय कन्या महाविद्यालय, लॉ कॉलेज और आर जी कॉलेज को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। इन कॉलेजों में जबरदस्त सख्ती रही, लेकिन पी जी कॉलेज, आर जी कॉलेज के अलावा अंचल के सबलगढ़, रजौधा, जौरा, दिमनी में नकल माफिया के लोग सक्रिय हैं, इसलिए यहां नकल की चर्चा आ रही है। सबलगढ़ कॉलेज से युनिवर्सिटी की टीम ने पहले दिन चार केस बुक किए गए हैं। जिला मुख्यालय के गल्र्स कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों में फर्नीचर किराए पर मंगाना पड़ा, तब बैठक व्यवस्था दुरस्त हो सकी।