सरेराह गुंडागर्दी; महिला और उसके परिवार को बेरहमी से पीटा

जब घर के भीतर ब्यूटी पार्लर चला रहीं आशीष की पत्नी रेनू सिंहल ने बाहर शोर सुना, तो वह अपने पति को बचाने के लिए दौड़ीं। लेकिन आरोपियों ने सारी हदें पार करते हुए रेनू सिंहल को घेर लिया और उनके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी।

रेनू ने गहने लूटने के भी आरोप लगाए हैं। जब पड़ोस में रहने वाली रंजना और निशा नामक महिलाओं ने मानवता दिखाते हुए बीच-बचाव की कोशिश की, तो हमलावरों ने उन्हें भी अपना निशाना बनाया। आरोपियों ने उन पर भी हाथ उठाया। करीब 15 मिनट तक सुभाष रोड पर तांडव चलता रहा और हमलावर खुलेआम धमकी देते हुए फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात ने जौरा के रिहायशी इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।