MP Holiday: 30 मार्च को कलेक्टर ने किया छुट्टी का ऐलान, आदेश जारी

जानकारी के लिए बता दें मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी छुट्टी के कलेंडर में महावीर जयंती की छुट्टी 31 मार्च को थी। इस दिन पूरे प्रदेश में सार्वजनिक और समान्य अवकाश घोषित किया गया था। अब सामाजिक संगठनों के ज्ञापन के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार महावीर जयंती की छुट्टी 31 मार्च की जगह 30 मार्च को घोषित करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। अब कलेक्टर स्वयं छुट्टी का फैसला ले सकते हैं।